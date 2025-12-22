https://anlatilaninotesi.com.tr/20251222/mhp-genel-baskan-yardimcisi-yildiz-ilk-4-madde-kirmizi-cizgimizdir-1102062673.html
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız: İlk 4 madde kırmızı çizgimizdir
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Anayasa'nın ilk 4 maddesi ile, 42'inci ve 66'ıncı maddelerinin tartışmaların dışında olduğunu belirterek, "Bunlar temel devlet, devletin temel direkleridir, tartışılamaz." dedi. Kırmızı çizgimizdir vurgusuTerörsüz Türkiye süreciyle ilgili açıklamalarda bulunan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "İlk 4 madde kırmızı çizgimizdir. Hiçbir parti veya kişi, mevcut anayasal düzenin meşruiyetini tartışmalı hale getirerek, ülkenin temel hukuki çerçevesinin yeniden müzakere edilmesini öneremez. Bu tip önermeler tarafımızdan dinlenmeye değer bulunmaz." diye konuştu. Yıldız, Milliyetçi Hareket Partisi, terörle müzakere etmez. Terörü tasfiyesi için hazırlamış olduğumuz rapor TBMM Başkanlığı'na sunulmuş ve kamuoyu içeriğine vakıf olmuştur." ifadelerini kullandı.
Kırmızı çizgimizdir vurgusu
