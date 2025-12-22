Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251222/mhp-genel-baskan-yardimcisi-yildiz-ilk-4-madde-kirmizi-cizgimizdir-1102062673.html
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız: İlk 4 madde kırmızı çizgimizdir
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız: İlk 4 madde kırmızı çizgimizdir
Sputnik Türkiye
Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili açıklamalarda bulunan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Anayasanın ilk 4 maddesinin kırmızı çizgileri olduğunu... 22.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-22T16:57+0300
2025-12-22T16:57+0300
türki̇ye
milliyetçi hareket partisi (mhp)
feti yıldız
terörsüz türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0a/09/1042999515_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_008cca77d020cd4c78953f593b499cf8.jpg
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Anayasa'nın ilk 4 maddesi ile, 42'inci ve 66'ıncı maddelerinin tartışmaların dışında olduğunu belirterek, "Bunlar temel devlet, devletin temel direkleridir, tartışılamaz." dedi. Kırmızı çizgimizdir vurgusuTerörsüz Türkiye süreciyle ilgili açıklamalarda bulunan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "İlk 4 madde kırmızı çizgimizdir. Hiçbir parti veya kişi, mevcut anayasal düzenin meşruiyetini tartışmalı hale getirerek, ülkenin temel hukuki çerçevesinin yeniden müzakere edilmesini öneremez. Bu tip önermeler tarafımızdan dinlenmeye değer bulunmaz." diye konuştu. Yıldız, Milliyetçi Hareket Partisi, terörle müzakere etmez. Terörü tasfiyesi için hazırlamış olduğumuz rapor TBMM Başkanlığı'na sunulmuş ve kamuoyu içeriğine vakıf olmuştur." ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251211/mhp-terorsuz-turkiye-sureci-icin-hazirladigi-raporu-tbmmye-sundu-1101707395.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0a/09/1042999515_134:0:883:562_1920x0_80_0_0_be9728d241a961001b3162a317ded62a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
milliyetçi hareket partisi (mhp), feti yıldız, terörsüz türkiye
milliyetçi hareket partisi (mhp), feti yıldız, terörsüz türkiye

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız: İlk 4 madde kırmızı çizgimizdir

16:57 22.12.2025
© AAFeti Yıldız
Feti Yıldız - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2025
© AA
Abone ol
Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili açıklamalarda bulunan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Anayasanın ilk 4 maddesinin kırmızı çizgileri olduğunu söyledi.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Anayasa'nın ilk 4 maddesi ile, 42'inci ve 66'ıncı maddelerinin tartışmaların dışında olduğunu belirterek, "Bunlar temel devlet, devletin temel direkleridir, tartışılamaz." dedi.

Kırmızı çizgimizdir vurgusu

Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili açıklamalarda bulunan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "İlk 4 madde kırmızı çizgimizdir. Hiçbir parti veya kişi, mevcut anayasal düzenin meşruiyetini tartışmalı hale getirerek, ülkenin temel hukuki çerçevesinin yeniden müzakere edilmesini öneremez. Bu tip önermeler tarafımızdan dinlenmeye değer bulunmaz." diye konuştu. Yıldız, Milliyetçi Hareket Partisi, terörle müzakere etmez. Terörü tasfiyesi için hazırlamış olduğumuz rapor TBMM Başkanlığı'na sunulmuş ve kamuoyu içeriğine vakıf olmuştur." ifadelerini kullandı.
TBMM Genel Kurulu - Sputnik Türkiye, 1920, 11.12.2025
TÜRKİYE
MHP, 120 sayfalık Terörsüz Türkiye raporunu TBMM'ye sundu: 'Hukuken yapılacak şeyler örgütün dağıtılmasına bağlı'
11 Aralık, 11:52
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала