https://anlatilaninotesi.com.tr/20251222/mhp-genel-baskan-yardimcisi-yildiz-ilk-4-madde-kirmizi-cizgimizdir-1102062673.html

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız: İlk 4 madde kırmızı çizgimizdir

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız: İlk 4 madde kırmızı çizgimizdir

Sputnik Türkiye

Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili açıklamalarda bulunan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Anayasanın ilk 4 maddesinin kırmızı çizgileri olduğunu... 22.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-22T16:57+0300

2025-12-22T16:57+0300

2025-12-22T16:57+0300

türki̇ye

milliyetçi hareket partisi (mhp)

feti yıldız

terörsüz türkiye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0a/09/1042999515_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_008cca77d020cd4c78953f593b499cf8.jpg

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Anayasa'nın ilk 4 maddesi ile, 42'inci ve 66'ıncı maddelerinin tartışmaların dışında olduğunu belirterek, "Bunlar temel devlet, devletin temel direkleridir, tartışılamaz." dedi. Kırmızı çizgimizdir vurgusuTerörsüz Türkiye süreciyle ilgili açıklamalarda bulunan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "İlk 4 madde kırmızı çizgimizdir. Hiçbir parti veya kişi, mevcut anayasal düzenin meşruiyetini tartışmalı hale getirerek, ülkenin temel hukuki çerçevesinin yeniden müzakere edilmesini öneremez. Bu tip önermeler tarafımızdan dinlenmeye değer bulunmaz." diye konuştu. Yıldız, Milliyetçi Hareket Partisi, terörle müzakere etmez. Terörü tasfiyesi için hazırlamış olduğumuz rapor TBMM Başkanlığı'na sunulmuş ve kamuoyu içeriğine vakıf olmuştur." ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251211/mhp-terorsuz-turkiye-sureci-icin-hazirladigi-raporu-tbmmye-sundu-1101707395.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

milliyetçi hareket partisi (mhp), feti yıldız, terörsüz türkiye