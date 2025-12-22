Gayrimenkul uzmanı Nilüfer Kas: İstanbul’da 35 bin liralık bir eve taşınmanın maliyeti 200 bin lirayı buluyor

2025’e girerken özellikle mart-nisan sonrası fiyatların ciddi artacağı düşünülüyordu; ancak ticari taraftaki sıkışma, nakit ihtiyacı, kredilerin kısıtlanması ve bankaların iştahsızlığı nedeniyle talep beklenen seviyeye çıkmadı.

Reel anlamda konut fiyatları kasımda ilk kez artışa geçti. Bu da beklenen yükselişin 2026’ya sarktığı anlamına geliyor. 2026’da kira başlığında daha zor bir tabloyla karşılaşabiliriz. Kiracı artık yalnızca kira artış oranlarını değil, taşınmanın toplam maliyetini düşünüyor.

İstanbul’da ortalama kiralar 35 bin liranın altına inmiş değil; iki depozito, emlak komisyonu, taşınma, boya-badana, temizlik ve diğer kalemlerle 35 bin liralık bir eve taşınmanın maliyeti 200 bin liraya kadar çıkabiliyor. Bu da kiracıyı bulunduğu yerde kalmaya itiyor, ev sahibi-kiracı gerilimini artırıyor. Yargı süreçleri uzadıkça sosyal gerilim de artıyor.