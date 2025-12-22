https://anlatilaninotesi.com.tr/20251222/elektronik-kimlik-dogrulama-1102061345.html
Elektronik kimlik doğrulama
Gazeteci Serhat Ayan’ın Radyo Sputnik’te hazırlayıp sunduğu Yeni Şeyler Rehberi programının bugünkü konuğu biOnay Genel Müdürü Ümit Usta oldu. 22.12.2025, Sputnik Türkiye
Türkiye genelinde tapu güvenliğini artırmak amacıyla 1 Ocak 2025’te uygulamaya giren elektronik kimlik ve parmak izi doğrulama sistemi, çok sayıda kurumda yoğun ilgi görüyor.Yeni Şeyler Rehberi’nde gazeteci Serhat Ayan’ın elektronik kimlik doğrulamaya dair sorularını yanıtlayan Ümit Usta, elektronik kimlik doğrulama sistemlerinin günümüzdeki önemini ve kullanım alanlarını anlattı.
Türkiye genelinde tapu güvenliğini artırmak amacıyla 1 Ocak 2025’te uygulamaya giren elektronik kimlik ve parmak izi doğrulama sistemi, çok sayıda kurumda yoğun ilgi görüyor.
Yeni Şeyler Rehberi’nde gazeteci Serhat Ayan’ın elektronik kimlik doğrulamaya dair sorularını yanıtlayan Ümit Usta, elektronik kimlik doğrulama sistemlerinin günümüzdeki önemini ve kullanım alanlarını anlattı.
“Kimlik doğrulama ve kimlik fotokopisiyle ilgili son dönemde giderek artan mağduriyetler oluşmaya başladı. Bunlardan biri e-imza olayı oldu. Sahte kimliklerle başkası adına e-imza çıkaranlar oldu. Kimlik doğrulama tüm süreçlerde giriş aşaması. Aslında İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan elektronik kimlik doğrulama sistemi var. Tapuda çok yoğun bir kullanım var ve kritik bir öneme sahip. Duyarlı noterlerimiz de elektronik kimlik doğrulamayı yapıyorlar. Tapuda bununla ilgili bir kamu bilişim ödülü de verildi. Bazı bankalarımız da bu sistemi kullanıyor. Çiplerdeki parmak izlerini de devlet denetiminde kullanılan cihazlar okuyor. Bu sayede sahtecilik önleniyor. Parmak izi ve çipli kimlik doğrulama vatandaşın yanında kurumlarımızın da dolandırılmasını engelliyor. Artık bir fotokopi bırakmadan rıza gösterdiğinizi sağlayabiliyorsunuz. Dijital bir kanıt oluşturuluyor ve doğrulamadan geçiyor. Minimum 10 yıl saklanmak zorunda. Önümüzdeki dönemde otellerde kullanılması da gündemde. Maliyet olarak da yüksek fiyatlı değil. Hastanelerde sistem kullanıldığında fotokopi, imza gibi durumlarla uğraşmak da gerekmiyor.”