“Kimlik doğrulama ve kimlik fotokopisiyle ilgili son dönemde giderek artan mağduriyetler oluşmaya başladı. Bunlardan biri e-imza olayı oldu. Sahte kimliklerle başkası adına e-imza çıkaranlar oldu. Kimlik doğrulama tüm süreçlerde giriş aşaması. Aslında İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan elektronik kimlik doğrulama sistemi var. Tapuda çok yoğun bir kullanım var ve kritik bir öneme sahip. Duyarlı noterlerimiz de elektronik kimlik doğrulamayı yapıyorlar. Tapuda bununla ilgili bir kamu bilişim ödülü de verildi. Bazı bankalarımız da bu sistemi kullanıyor. Çiplerdeki parmak izlerini de devlet denetiminde kullanılan cihazlar okuyor. Bu sayede sahtecilik önleniyor. Parmak izi ve çipli kimlik doğrulama vatandaşın yanında kurumlarımızın da dolandırılmasını engelliyor. Artık bir fotokopi bırakmadan rıza gösterdiğinizi sağlayabiliyorsunuz. Dijital bir kanıt oluşturuluyor ve doğrulamadan geçiyor. Minimum 10 yıl saklanmak zorunda. Önümüzdeki dönemde otellerde kullanılması da gündemde. Maliyet olarak da yüksek fiyatlı değil. Hastanelerde sistem kullanıldığında fotokopi, imza gibi durumlarla uğraşmak da gerekmiyor.”