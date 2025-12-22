Beşiktaş gece kulübü yangınında yeni gelişme: 'Belediyede çalışan sorumlu kişi üç yıldır Bodrum'da yaşıyormuş'

Tanık olarak ifade veren ve kardeşini bu yangından kaybetmiş olan üç yıldır bu işletmede çalışan bir tanığa sözler söylendi gerginlik yaşandı. Sözlü tartışmalar çıktı sesler yükseldi. Mahkeme heyeti değişti. Mahkeme Başkanı değişti. Sanık vekillerinden bir tanesinin kullandığı cümleye tepki verdiğim için duruşmadan çıkarıldık. Gergin bir şekilde geçiyor bu dosya. Dosya tekrar bilirkişiye gidecek. Bizim dosyamızdaki bilirkişi heyeti , Bolu Kartalkaya yangınındaki bilirkişi heyetiyle aynı. Tek farkı, Bolu’da idare hukuku alanında bilirkişi varken bizim dosyamızda yoktu. Tarafların karşılıklı itirazları var. Bu yangın olduğu gün başlayan soruşturma eksik ve sakat başladı. Bolu’da kamu görevlileri ceza alırken bizim dosyamızdaki kamu görevlileri içerisinden bir tane tutuklu yok. Bugün duruşmaya bile gelmeyen 5 kamu görevlisi var. Olası kast ve bilinçli taksir arasında gidip geliyor. Bazı sanıklar yönünden olası kast, bazıları için bilinçli taksir bazıları için ihmal yüzünden kasten öldürmeden ceza bekliyorum. İşletme sahipleri Beşiktaş Belediyesi’ndeki vakıflara para verdiklerini ve ruhsatı böyle aldıklarını söylüyorlar, bu araştırılmadı. Bu belediyede çalışıyor görünüp de ruhsatta imzası bulunan ve şu an sanık olan hanımefendi üç yıldır Bodrum’da yaşıyor. Orada yaşayan bir kişi Beşiktaş Belediyesi’nde ruhsattan sorumlu başkan yardımcısı ve imzası var. İmza bile şaibeli. Mahkeme bu sorunu çözmüyor.