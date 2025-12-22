Türkiye
AFAD duyurdu: Bolu'da deprem oldu
AFAD duyurdu: Bolu'da deprem oldu
Bolu Merkez'de 14.37'de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Bolu'da 3.5 büyüklüğünde deprem oldu.
14:49 22.12.2025
Bolu Merkez'de 14.37'de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
