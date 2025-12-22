https://anlatilaninotesi.com.tr/20251222/afad-duyurdu-boluda-deprem-oldu-1102058007.html
AFAD duyurdu: Bolu'da deprem oldu
AFAD duyurdu: Bolu'da deprem oldu
Bolu Merkez'de 14.37'de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Bolu'da 3.5 büyüklüğünde deprem oldu.
AFAD duyurdu: Bolu'da deprem oldu
Ayrıntılar geliyor
Bolu Merkez'de 14.37'de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Bolu'da 3.5 büyüklüğünde deprem oldu.