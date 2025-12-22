Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YERİ VE ZAMANI
Ekonomiden siyasete, dış politikadan spora, dünya ve Türkiye’de olup bitenler sonuçlarıyla Güçlü Özgan ile Yeri ve Zamanı programında konuşuluyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251222/6-subatta-yakinlarini-kaybedenlerden-argi-paketine-tepki-tahliye-edilirlerse-yeniden-binalar-1102047224.html
6 Şubat’ta yakınlarını kaybedenlerden yargı paketine tepki: ‘Tahliye edilirlerse yeniden binalar yapacaklar’
6 Şubat’ta yakınlarını kaybedenlerden yargı paketine tepki: ‘Tahliye edilirlerse yeniden binalar yapacaklar’
Sputnik Türkiye
Gazeteci Güçlü Özgan’ın, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konuğu Adalet Peşinde Aileleri Platformu Sözcüsü Döne Kaya oldu. 22.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-22T12:20+0300
2025-12-22T12:21+0300
yeri̇ ve zamani
radyo sputnik
radyo
radyo
güçlü özgan
türkiye büyük millet meclisi (tbmm)
tbmm
deprem
6 şubat kahramanmaraş depremi
yargı paketi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098660362_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_b51ca9d71cb9608b17ba3bf6a5bc74c6.jpg
6 Şubat depremlerinde yakınlarını kaybeden aileler, deprem sanıklarının 11'inci Yargı Paketi’nin 27'inci maddesi kapsamı dışında bırakılması talebiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) önünde nöbet başlattı.Adalet Peşinde Aileleri Platformu Sözcüsü Döne Kaya, Yeri ve Zamanı programında gazeteci Güçlü Özgan’ın konuğu oldu. Döne Kaya, nöbet alanından yaptığı değerlendirmesinde yargı paketine neden tepki gösterdiklerini anlattı.Deprem suçluları için ilk günden itibaren unutturma politikası uygulandığını belirten Kaya, şunları söyledi:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Güçlü Özgan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/05/1069200038_0:65:1368:1433_100x100_80_0_0_bebb40a968dd1405e3666f22e2395ffa.jpg
Güçlü Özgan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/05/1069200038_0:65:1368:1433_100x100_80_0_0_bebb40a968dd1405e3666f22e2395ffa.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098660362_909:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_eed604f3f3bb4644e08ade5eb2642162.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
radyo sputnik, radyo, radyo, güçlü özgan, türkiye büyük millet meclisi (tbmm), tbmm, deprem, 6 şubat kahramanmaraş depremi, yargı paketi
radyo sputnik, radyo, radyo, güçlü özgan, türkiye büyük millet meclisi (tbmm), tbmm, deprem, 6 şubat kahramanmaraş depremi, yargı paketi

6 Şubat’ta yakınlarını kaybedenlerden yargı paketine tepki: ‘Tahliye edilirlerse yeniden binalar yapacaklar’

12:20 22.12.2025 (güncellendi: 12:21 22.12.2025)
yeri ve zamanı
yeri ve zamanı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2025
Abone ol
- Sputnik Türkiye
Güçlü Özgan
Tüm yazılar
Gazeteci Güçlü Özgan’ın, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konuğu Adalet Peşinde Aileleri Platformu Sözcüsü Döne Kaya oldu.
6 Şubat depremlerinde yakınlarını kaybeden aileler, deprem sanıklarının 11'inci Yargı Paketi’nin 27'inci maddesi kapsamı dışında bırakılması talebiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) önünde nöbet başlattı.
Adalet Peşinde Aileleri Platformu Sözcüsü Döne Kaya, Yeri ve Zamanı programında gazeteci Güçlü Özgan’ın konuğu oldu. Döne Kaya, nöbet alanından yaptığı değerlendirmesinde yargı paketine neden tepki gösterdiklerini anlattı.
Deprem suçluları için ilk günden itibaren unutturma politikası uygulandığını belirten Kaya, şunları söyledi:
“Bizler 6 Şubat depremlerinde yakınlarını kaybeden aileleriz. Bu üç yıllık süreçte sorumlu olan herkesin yargılanmasını istiyorduk. Ancak bizler bunun için çabalarken Meclis 11. Yargı Paketi içerisinde yer alan 27. Maddeyi önümüze çıkardı. Bu madde deprem suçlularını affeden bir madde. Bizim sanıklarımız aşağı yukarı 14-15 yıl ceza alıyorlar çünkü hepsi bilinçli taksirle yargılanıyor. Zaten şu an yürürlükte olan kanuna göre 7 yıl yatacaklar. Ancak bu maddeyle birlikte 4 yılda cezalarını tamamlayıp denetimli serbestliğe çıkacaklar. Biz bunu kabul etmiyoruz. Bu yargı düzenlemesi ilk defa henüz hüküm giymemişleri de ilgilendiren bir düzenleme. Tamamen hukukun ortadan kaldırılması demek. Uygulamada olmadığı sürece her gün televizyonlara çıkıp “Türkiye bir hukuk devletidir” demenin hiçbir anlamı yok. Bu durum ülkede hukukun kalmadığını gösteriyor. Biz de en son çare olarak nöbete başladık. Bu haftadan itibaren paket görüşülmeye başlanacak ve biz 27. maddeyi bu şekilde kabul etmiyoruz. Bu paketi düzenleyenler kılıfını da çok güzel uygulayabilirler. Deprem suçlularının kadın ve çocuk cinayetlerinde olduğu gibi muaf tutulmasını istiyoruz. Çünkü deprem suçlularının da yarattığı düzen infiale yol açacak bir durumdur. Eğer bu insanları affedersek 6 Şubat’ları yaşamaya devam edeceğiz. Tekrar 6 Şubat’ları yaşayacağız. Bu insanların ceza alması demek bizim güvenli yaşam alanlarımızın sağlanması demektir. İlk günden bugüne unutulma politikası uygulanıyor. Sonra helalleşmek dediler şimdi de affetmeye çalışıyorlar. Ama bizim için söylediğimiz gibi unutmak yok, affetmek yok. Bu insanlar serbest bırakılırsa tekrar bina yapacaklar ve bu yaptıkları binalar yine yıkılacak. Sıradaki siz olmayın diye mücadele veriyoruz o yüzden herkesi dayanışmaya çağırıyoruz”
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала