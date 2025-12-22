6 Şubat’ta yakınlarını kaybedenlerden yargı paketine tepki: ‘Tahliye edilirlerse yeniden binalar yapacaklar’

“Bizler 6 Şubat depremlerinde yakınlarını kaybeden aileleriz. Bu üç yıllık süreçte sorumlu olan herkesin yargılanmasını istiyorduk. Ancak bizler bunun için çabalarken Meclis 11. Yargı Paketi içerisinde yer alan 27. Maddeyi önümüze çıkardı. Bu madde deprem suçlularını affeden bir madde. Bizim sanıklarımız aşağı yukarı 14-15 yıl ceza alıyorlar çünkü hepsi bilinçli taksirle yargılanıyor. Zaten şu an yürürlükte olan kanuna göre 7 yıl yatacaklar. Ancak bu maddeyle birlikte 4 yılda cezalarını tamamlayıp denetimli serbestliğe çıkacaklar. Biz bunu kabul etmiyoruz. Bu yargı düzenlemesi ilk defa henüz hüküm giymemişleri de ilgilendiren bir düzenleme. Tamamen hukukun ortadan kaldırılması demek. Uygulamada olmadığı sürece her gün televizyonlara çıkıp “Türkiye bir hukuk devletidir” demenin hiçbir anlamı yok. Bu durum ülkede hukukun kalmadığını gösteriyor. Biz de en son çare olarak nöbete başladık. Bu haftadan itibaren paket görüşülmeye başlanacak ve biz 27. maddeyi bu şekilde kabul etmiyoruz. Bu paketi düzenleyenler kılıfını da çok güzel uygulayabilirler. Deprem suçlularının kadın ve çocuk cinayetlerinde olduğu gibi muaf tutulmasını istiyoruz. Çünkü deprem suçlularının da yarattığı düzen infiale yol açacak bir durumdur. Eğer bu insanları affedersek 6 Şubat’ları yaşamaya devam edeceğiz. Tekrar 6 Şubat’ları yaşayacağız. Bu insanların ceza alması demek bizim güvenli yaşam alanlarımızın sağlanması demektir. İlk günden bugüne unutulma politikası uygulanıyor. Sonra helalleşmek dediler şimdi de affetmeye çalışıyorlar. Ama bizim için söylediğimiz gibi unutmak yok, affetmek yok. Bu insanlar serbest bırakılırsa tekrar bina yapacaklar ve bu yaptıkları binalar yine yıkılacak. Sıradaki siz olmayın diye mücadele veriyoruz o yüzden herkesi dayanışmaya çağırıyoruz”