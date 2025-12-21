https://anlatilaninotesi.com.tr/20251221/otvsiz-yerli-arac-donemi-basliyor-3-cocuklu-ailelere-oncelik-taninacak--1102026893.html
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmaya göre, 25 yaş üzeri araçlarını hurdaya ayıranlar ÖTV'siz sıfır araç alabilecek.Program kapsamında özellikle üç ve üzeri çocuğu olan ailelere uzun vadeli ödeme seçenekleri, düşük taksitli finansman imkanı ve esnek kredi modellerinin sunulacağı belirtildi. Yeni Şafak'ın haberine göre; dar gelirli ailelerin ilk kez otomobil sahibi olmasının önünü açacak 'İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı' 2025 bitmeden Meclis'e sunulacak.ÖTV muafiyetinin uygulanacağı otomobillerin ise Türkiye'de üretilen ve en az yüzde 40 yerlilik oranına sahip modeller arasından seçileceği açıklandı.
ÖTV’siz yerli araç dönemi başlıyor: 3 çocuklu ailelere öncelik tanınacak
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 'İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı' adıyla bir paket üzerinde çalıştığı iddia edildi. 25 yaşını doldurmuş araçların trafikten çekilmesini öngören yeni düzenleme kapsamında, yerli otomobil alacak 3 çocuklu ve üzeri ailelere ÖTV muafiyeti tanınması planlanıyor.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmaya göre, 25 yaş üzeri araçlarını hurdaya ayıranlar ÖTV'siz sıfır araç alabilecek.
Program kapsamında özellikle üç ve üzeri çocuğu olan ailelere uzun vadeli ödeme seçenekleri, düşük taksitli finansman imkanı ve esnek kredi modellerinin sunulacağı belirtildi. Yeni Şafak'ın haberine göre; dar gelirli ailelerin ilk kez otomobil sahibi olmasının önünü açacak 'İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı' 2025 bitmeden Meclis'e sunulacak.
ÖTV muafiyetinin uygulanacağı otomobillerin ise Türkiye'de üretilen ve en az yüzde 40 yerlilik oranına sahip modeller arasından seçileceği açıklandı.