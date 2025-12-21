https://anlatilaninotesi.com.tr/20251221/otvsiz-yerli-arac-donemi-basliyor-3-cocuklu-ailelere-oncelik-taninacak--1102026893.html

ÖTV’siz yerli araç dönemi başlıyor: 3 çocuklu ailelere öncelik tanınacak

ÖTV'siz yerli araç dönemi başlıyor: 3 çocuklu ailelere öncelik tanınacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmaya göre, 25 yaş üzeri araçlarını hurdaya ayıranlar ÖTV'siz sıfır araç alabilecek.Program kapsamında özellikle üç ve üzeri çocuğu olan ailelere uzun vadeli ödeme seçenekleri, düşük taksitli finansman imkanı ve esnek kredi modellerinin sunulacağı belirtildi. Yeni Şafak'ın haberine göre; dar gelirli ailelerin ilk kez otomobil sahibi olmasının önünü açacak 'İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı' 2025 bitmeden Meclis'e sunulacak.ÖTV muafiyetinin uygulanacağı otomobillerin ise Türkiye'de üretilen ve en az yüzde 40 yerlilik oranına sahip modeller arasından seçileceği açıklandı.

