Bakan Tekin: "Vatandaşlarımızın Kürtçe öğrenmesine yönelik bir dizi etkinliği hayata geçirdik"
Sputnik Türkiye
TBMM Genel Kurulunda, 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin 6. maddesi kabul edildi. Konuşmaların ardından Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin...
TBMM Genel Kurulunda, 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin 6. maddesi kabul edildi. TBMM Genel Kurulu'nda konuşmaların ardından Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, milletvekillerinin sorularını yanıtladı.İstanbul'da iptal edilen bir konser üzerinden "Kürtçe düşmanlığı" yapıldığına yönelik iddialara değinen Tekin, AK Parti'nin vatandaşların Kürtçe öğrenmesi için bir dizi etkinliği hayata geçirdiğini anımsattı.Talep edilmesi durumunda vatandaşların Kürtçe, Kırmançi ve Zazaki dahil 30'a yakın yaşayan dil ve lehçeyi öğrenmesini mümkün hale getirdiklerini belirten Tekin, bu dersleri okutmak üzere öğretmen atamaları da yaptıklarını söyledi.Bu alanda kaç öğretmen atandığına yönelik soruyu yanıtlayan Tekin, "Siz bizim öğretmen atamamızı istiyorsanız Zazaki ve Kırmançi derslerini okutmak üzere, bölgede çocukların bu dersleri seçmelerini sağlamanız lazım." dedi.Norm ihtiyacı konusunu da değerlendiren Tekin, "Talep oldukça norm ihtiyacı olacaktır ve atama yapacağız. Şu anda halihazırda sistemde var olan öğretmenlerimiz bizim norm ihtiyacımızı karşılar durumda olduğu için norm ihtiyacı gözükmüyor." dedi.Okul dışında isteyen herkesin Kürtçeyi öğrenebileceği özel öğretim kursu açma hakkı bulunduğunu vurgulayan Tekin, "Teşvik edin, orada işverenler, işletmeciler bu kursları açsınlar Kürtçeyle ilgili. Bütün bunlar yapılmışken hükümetimizi, bakanlığımızı Kürtçe düşmanlığıyla suçlamanızı gerçekten kabul etmiyorum." diye konuştu."Her bir çocuğun can güvenliği bizim kendi çocuklarımız kadar değerlidir, önemlidir."Mesleki ve teknik eğitim veren okullarda işbaşı eğitimi ve işbaşındaki beceri eğitimiyle ilgili işletmelerle protokol yaptıklarını aktaran Tekin, protokollerin yapılacağı işletmelerde iş sağlığı ve güvenliği denetimlerinde çocukların can güvenliğiyle ilgili "en küçük bir risk bulunması" halinde işletmeyle protokolün imzalanmadığını anlattı.Protokol imzalandıktan sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı müfettişlerinin rutin aralıklarla denetim yaptıklarını kaydeden Tekin, "Sadece bu yıl içerisinde yaklaşık 25 bin civarında protokol iptali yapılmış." dedi.İşletmeye, beceri eğitimine giden bütün öğrenciler için mesleki ve teknik eğitim veren okullarda ve MESEM'lerde bir öğretmenin koordinatör öğretmen olarak tayin edildiği bilgisini veren Tekin, bu öğretmenlerin de iş yerinde iş güvenliği açısından gerekli tedbirlerin alınıp alınmadığını ve imzalanan protokole uygun davranılıp davranılmadığını yerinde incelediğini söyledi.Her bir çocuğun emanet olduğunu vurgulayan Tekin, "Her bir çocuğun can güvenliği bizim kendi çocuklarımız kadar değerlidir, önemlidir. O yüzden rahat olun, biz çocuklarımızın hem işletmelerde beceri eğitimi almalarını hem de sağlıklı ortamlarda eğitim almalarını arzu ediyoruz." ifadelerini kullandı.
12:02 21.12.2025 (güncellendi: 12:10 21.12.2025)
TBMM Genel Kurulunda, 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin 6. maddesi kabul edildi. Konuşmaların ardından Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin söz alarak milletvekillerinin sorularını yanıtladı.
