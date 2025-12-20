https://anlatilaninotesi.com.tr/20251220/brezilya-devlet-baskani-lula-da-silva-abdnin-venezuellya-yonelik-saldirganligi-insani-bir-felakete-1102011482.html
Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva: ABD’nin Venezüella'ya yönelik saldırganlığı insani bir felakete yol açabilir
Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, Washington’un Venezüella'ya yönelik eylemlerinin tüm dünyada ciddi sonuçlara yol açabileceğini söyledi. 20.12.2025, Sputnik Türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/08/1098436409_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a6d0dbdcf5dfbe58d283f7537918aa6b.jpg
Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, ABD'nin Venezüella'ya olası bir müdahalesinin Batı Yarımküre'de insani bir felakete yol açma tehlikesi taşıdığını ve tüm dünyanın Washington'un eylemlerinin ciddi sonuçlarıyla karşılaşabileceğini vurguladı.Lula da Silva, Güney Amerika Ortak Pazarı (MERCOSUR) ülkelerinin 67. Zirvesi'nin açılışında yaptığı açıklamada, "Venezüella'ya silahlı müdahale, tüm yarımküre için bir insani felaket olur ve tüm dünya için tehlikeli bir emsal teşkil eder" dedi.Bölgedeki tüm ülkelerin, bölgeyi barış ve istikrar bölgesi olarak korumak için birleşmesini gerektiğini dile getiren Brezilyalı lider, şu cümleleri kaydetti:
SON HABERLER
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/08/1098436409_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3eb2dcb332a016fa47ef6f39c35964c3.jpg
Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, ABD’nin Venezüella’ya olası bir müdahalesinin Batı Yarımküre’de insani bir felakete yol açma tehlikesi taşıdığını ve tüm dünyanın Washington’un eylemlerinin ciddi sonuçlarıyla karşılaşabileceğini vurguladı.
Lula da Silva, Güney Amerika Ortak Pazarı (MERCOSUR) ülkelerinin 67. Zirvesi'nin açılışında yaptığı açıklamada, "Venezüella’ya silahlı müdahale, tüm yarımküre için bir insani felaket olur ve tüm dünya için tehlikeli bir emsal teşkil eder" dedi.
Bölgedeki tüm ülkelerin, bölgeyi barış ve istikrar bölgesi olarak korumak için birleşmesini gerektiğini dile getiren Brezilyalı lider, şu cümleleri kaydetti:
Refah içinde ve barışçıl bir Güney Amerika inşa etmek, çıkarlarımıza uygun tek doktrindir. Falkland Savaşı’ndan dört yıldan fazla bir süre sonra, Güney Amerika kıtası yeniden bölge dışı bir gücün askeri varlığının etkisini hissetmektedir.
Washington, Venezüella hükümetini uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelede yeterince aktif olmamak iddiasıyla suçluyor. ABD Donanması, Karayipler’de Gerald R. Ford uçak gemisi liderliğinde bir saldırı grubu, nükleer bir denizaltı ve 16 binden fazla asker konuşlandırdı. Eylül ayından bu yana ABD Silahlı Kuvvetleri, bölgede en az 20 hızlı tekneyi batırdı ve bu saldırılarda 80’den fazla kişi öldürüldü.