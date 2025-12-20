https://anlatilaninotesi.com.tr/20251220/brezilya-devlet-baskani-lula-da-silva-abdnin-venezuellya-yonelik-saldirganligi-insani-bir-felakete-1102011482.html

Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva: ABD’nin Venezüella'ya yönelik saldırganlığı insani bir felakete yol açabilir

Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva: ABD’nin Venezüella'ya yönelik saldırganlığı insani bir felakete yol açabilir

Sputnik Türkiye

Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, Washington’un Venezüella'ya yönelik eylemlerinin tüm dünyada ciddi sonuçlara yol açabileceğini söyledi. 20.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-20T19:12+0300

2025-12-20T19:12+0300

2025-12-20T19:12+0300

dünya

abd

lula da silva

brezilya devlet başkanı

washington

venezüella

mercosur

abd donanması

gerald r. ford

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/08/1098436409_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a6d0dbdcf5dfbe58d283f7537918aa6b.jpg

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, ABD’nin Venezüella’ya olası bir müdahalesinin Batı Yarımküre’de insani bir felakete yol açma tehlikesi taşıdığını ve tüm dünyanın Washington’un eylemlerinin ciddi sonuçlarıyla karşılaşabileceğini vurguladı.Lula da Silva, Güney Amerika Ortak Pazarı (MERCOSUR) ülkelerinin 67. Zirvesi'nin açılışında yaptığı açıklamada, "Venezüella’ya silahlı müdahale, tüm yarımküre için bir insani felaket olur ve tüm dünya için tehlikeli bir emsal teşkil eder" dedi.Bölgedeki tüm ülkelerin, bölgeyi barış ve istikrar bölgesi olarak korumak için birleşmesini gerektiğini dile getiren Brezilyalı lider, şu cümleleri kaydetti:Washington, Venezüella hükümetini uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelede yeterince aktif olmamak iddiasıyla suçluyor. ABD Donanması, Karayipler’de Gerald R. Ford uçak gemisi liderliğinde bir saldırı grubu, nükleer bir denizaltı ve 16 binden fazla asker konuşlandırdı. Eylül ayından bu yana ABD Silahlı Kuvvetleri, bölgede en az 20 hızlı tekneyi batırdı ve bu saldırılarda 80’den fazla kişi öldürüldü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251220/epstein-belgelerinde-clintonin-da-aralarinda-bulundugu-pek-cok-unlu-ismin-fotograflari-ortaya-cikti-1102007297.html

washington

venezüella

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, lula da silva, brezilya devlet başkanı, washington, venezüella, mercosur, abd donanması, gerald r. ford