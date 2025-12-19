https://anlatilaninotesi.com.tr/20251219/eski-devlet-bakani-tuzmen-turkiye-komsu-ve-cevre-ulkelerle-iliskilerini-guclendirmeli-1101981437.html
Eski Devlet Bakanı Tüzmen: Türkiye, komşu ve çevre ülkelerle ilişkilerini güçlendirmeli
Eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, ABD’nin Avrupa Birliği’nin dağılmasını beklediğini ve bölgedeki büyük blokların zayıflatılmak istendiğini savundu. Tüzmen... 19.12.2025, Sputnik Türkiye
Dış Ticaretten Sorumlu Eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, Radyo Sputnik'te yayınlanan İsmet Özçelik'le Ankara Farkı programının konuğu oldu. Komşu ve çevre ülkeler ile ticaret ve ekonomi gündemini değerlendiren Tüzmen, şu mesajları verdi:‘ABD, Avrupa Birliği’nin dağılmasını bekliyor’‘Etrafımızdaki ülkeler fakirleştirildi’‘Düşük kur, yüksek faiz tehlikeli bir gidiş’‘Sanayide çarklar yavaşladı’
Eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, ABD’nin Avrupa Birliği’nin dağılmasını beklediğini ve bölgedeki büyük blokların zayıflatılmak istendiğini savundu. Tüzmen, Irak ve Suriye’nin “demokrasi ihracı” yalanlarıyla fakirleştirildiğini belirterek, “Zengin komşular fakirleşiyorsa buradan bir çıkar olamaz” dedi.
Dış Ticaretten Sorumlu Eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, Radyo Sputnik'te yayınlanan İsmet Özçelik'le Ankara Farkı programının konuğu oldu. Komşu ve çevre ülkeler ile ticaret ve ekonomi gündemini değerlendiren Tüzmen, şu mesajları verdi:
‘ABD, Avrupa Birliği’nin dağılmasını bekliyor’
“Şu anda Avrupa Birliği’nin dağılmasını bekleyen bir Amerika var. Zaten Almanya ciddi bir biçimde Rusya ile arasını açarak ham madde fiyatlarını, petrol, gaz fiyatlarını yaklaşık 3 misli biçimde almaya zorlayarak şu anda hem kendinden kaya gazı olarak hem de diğerlerinden… şu anda Alman ekonomisi ciddi bir sıkıntı içerisinde. Bunun nedeni tamimiyle eskiden aldığı ucuz Rus gazı, ucuz hidrokarbon kaynaklarıyla ciddi Almanya’nın yüksek teknolojili ekonomisi de desteklendiği için dünya pazarlarında çok iyi bir yer buluyordu. Bugün Almanya zaten Avrupa Birliği’nde başat ülke. O aşağı doğru gerilemeye başladı. İngiltere ayrıldı, Brexit ile çıktı. Dolayısıyla Avrupa Birliği’ni istemiyor. ‘Avrupa Birliği dağılsın, daha rahat hareket edeyim. Ülkelerle birebir anlaşma yapayım’ istiyor.
Karşılarında büyük grupları istemiyorlar. ‘Bu gruplar dağılsın, biz daha rahat hareket edelim’ istiyorlar. Tıpkı ticaretteki gibi, dış politikada da siyasette de bunu istiyorlar. Büyük bloklar, büyük ülke grupları yönetilebilir değil.”
‘Etrafımızdaki ülkeler fakirleştirildi’
“Çok üzülüyorum. Aramızda sıkıntılar olmuş olabilir Suriye’de de Irak’ta da. Ama iki ekonomi de çok güçlü ekonomilerdi. Dünyanın en değerli para birimi Irak dinarıydı. Liderler gelir gider ama arkada eğitimsiz bir Irak, Suriye kaldı. Kendi dillerini zor konuşuyorlar. Bu neslin babaları üniversite mezunuydu, şimdi bunlar ilk okul mezunu bile değil. Bu ülkeyi eğitimsiz insanlarla nereye kadar götüreceksiniz? En çok üzüldüğüm bu. Gördüğüm zaman içim acıyor. Demokrasi mi ihraç edildi? Demokrasi dışında bütün ülkelerle zaten görüşüyorsunuz.
Bu hikâye yalanlarla uyduruldu. ‘Kitle imha silahları var’ dendi. Zengin komşuların fakirleşiyorsa buradan büyük bir çıkar olamaz. Sana transfer olabilecek şeylerin senin için bir değer ifade etmesi lazım. Alışveriş yapacaksın ama adamlarda güç kalmamış, petrolün dışında bir şey yok. ‘Ülkelere demokrasi ihraç edeceğiz, kitle imha silahlarını yok edeceğiz’ yalanlarıyla etrafımızdaki coğrafya fakirleştirildi. Bunları iyi değerlendirmek lazım.”
‘Düşük kur, yüksek faiz tehlikeli bir gidiş’
“İçerideki kuru sabit tutarak yurt dışından gelen paranın içerideki faizi alıp, 3-6-9 aylık periyotta yüksek faiz alıp, tekrar yurt dışına çıkması… Dünyanın faiz olarak dolar bazında en yüksek ülkesi biziz. Bu şekilde ekonominin çarkları yağlandığı için firmaların da işine geliyor. Sanayicilerimiz bunları takip ediyor. Firmalar ayakta kalabilmek için yüksek faize girmek zorunda kalıyorlar. Bu tehlikeli bir gidiş. Reel sanayinin ayakta kalması, ş gruplarının açılabilmesi için doların gerçek değerinin bulunabilmesi lazım.”
‘Sanayide çarklar yavaşladı’
“Kaybettiğimiz endüstrileri tekrar yerine koyamayız. Çarklar durduktan sonra tekrar canlandırmanız mümkün değil. Bizim içeride bütün ayakta kalan sektörlere çok iyi destek vermemiz lazım. Bir kere kuru normal yerine koyacaksın. Bizim normal satış fiyatının üstündeki kuru bulsa, dolar 55-60 lira olsa ihracatçıda sıkıntı kalır mı? Kalmaz. Herkes işini gücünü iyi bir şekilde yapar. Bankalar da ona göre tedbirlerini alır. Ben bu şekildeki bakış açısıyla endüstrilerimizi sıkıntıya soktuğumuzu, tekstil-konfeksiyon, mobilya, demir-çelik gibi sektörlerde ciddi sıkıntılar yaşadığımızı ve bunları yerine tekrar koymamızın zor olduğunu düşünüyorum.”