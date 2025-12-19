Eski Devlet Bakanı Tüzmen: Türkiye, komşu ve çevre ülkelerle ilişkilerini güçlendirmeli

“Şu anda Avrupa Birliği’nin dağılmasını bekleyen bir Amerika var. Zaten Almanya ciddi bir biçimde Rusya ile arasını açarak ham madde fiyatlarını, petrol, gaz fiyatlarını yaklaşık 3 misli biçimde almaya zorlayarak şu anda hem kendinden kaya gazı olarak hem de diğerlerinden… şu anda Alman ekonomisi ciddi bir sıkıntı içerisinde. Bunun nedeni tamimiyle eskiden aldığı ucuz Rus gazı, ucuz hidrokarbon kaynaklarıyla ciddi Almanya’nın yüksek teknolojili ekonomisi de desteklendiği için dünya pazarlarında çok iyi bir yer buluyordu. Bugün Almanya zaten Avrupa Birliği’nde başat ülke. O aşağı doğru gerilemeye başladı. İngiltere ayrıldı, Brexit ile çıktı. Dolayısıyla Avrupa Birliği’ni istemiyor. ‘Avrupa Birliği dağılsın, daha rahat hareket edeyim. Ülkelerle birebir anlaşma yapayım’ istiyor.

Karşılarında büyük grupları istemiyorlar. ‘Bu gruplar dağılsın, biz daha rahat hareket edelim’ istiyorlar. Tıpkı ticaretteki gibi, dış politikada da siyasette de bunu istiyorlar. Büyük bloklar, büyük ülke grupları yönetilebilir değil.”