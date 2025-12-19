Dolar karşısında en çok hangi para birimleri değer kaybetti?

Son 5 yılda dolar karşısında en çok değer kaybeden para birimleri şunlar: Arjantin pesosu yüzde 92, Türk lirası yüzde 81, Mısır poundu yüzde 68, Japon yeni yüzde 28, Şili pesosu yüzde 24. Arjantin zaten de facto, fiili olarak çökmüş bir devlet; Arjantin parasının dolar karşısında değer kaybetmesi kabul edilebilir. Mısır da darbeden darbeye, savaştan savaşa sürüklenerek gelen ve kötü yönetilen bir ülke olduğu için orada da bu sonuç şaşırtıcı değil. Japonya’nın parası da değer kaybediyor; Japonya dolar endeksini belirleyen para birimlerinden biri ve diğerleri değer kaybettikçe o da etkileniyor. Şili pesosu tarafında da Şili ekonomisinin durumunu biliyorsunuz. Türkiye ekonomisi ‘uçuyoruz, kaçıyoruz’ denilen bir ülkeyse, parası nasıl oluyor da dolar karşısında yüzde 81 değer kaybediyor?