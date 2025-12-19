https://anlatilaninotesi.com.tr/20251219/atmden-para-cekmede-yeni-donem-1-ocakta-basliyor-1101950405.html
ATM'den para çekmede yeni dönem 1 Ocak'ta başlıyor: Hangi ATM'den daha fazla para çekilecek?
ATM'den para çekmede yeni dönem 1 Ocak'ta başlıyor: Hangi ATM'den daha fazla para çekilecek?
Sputnik Türkiye
Yılbaşından itibaren özel bankalar "şube içi'' ve ''şube dışı'' ATM ayrımını devreye almaya hazırlanıyor. Düzenlemeye göre, banka şubesiyle iç içe olan... 19.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-19T09:58+0300
2025-12-19T09:58+0300
2025-12-19T09:58+0300
ekonomi̇
atm
para çekme
banka
banka hesabı
banka kartı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/1d/1089780757_0:114:1280:834_1920x0_80_0_0_131ca710563f5378e11708f8e8c43f3e.jpg
Yılbaşından itibaren banka şubesiyle bitişik ve diğer bütün ATM'lerdeki para çekme limitleri yükseltilecek.Para çekerken dikkat: Hangi ATM'den daha fazla para çekilecek?Çok sayıda banka, gün içinde yapılabilecek komisyonsuz para çekme işlemini 10-15 bin lira arasındaki tutarlarla sınırlandırırken, ATM kullanımında önemli bir değişikliğe gidiliyor.Özel bankaların şube bitişiğindeki ATM'sinde uygulanacakYeni düzenlemeye göre bankaların içinde yer alan ya da şube bitişiğindeki ATM'lerde para çekme limitlerinin özel bankalarda yeni yıl itibarıyla 50 bin lirayı aşması bekleniyor.Bu tercih şube içi ATM'lerin banknot takibi, dolumu ve güvenlik süreçlerinin çok daha kolay yönetilebilmesinden kaynaklanıyor.Şube dışında da limit yükseliyor ancak sınırlıMetro, alışveriş merkezleri ve cadde üzerindeki yani şube dışındaki ATM'lerde de sınırlı artışlar yapılacak ancak bu rakam 50 bin liranın üzerine çıkmayacak.Düzenleme ile hem nakit yönetiminin kolaylaştırılması hem de ATM kaynaklı operasyon giderlerinin aşağı çekilmesi hedefleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251211/piyasada-sahte-dolar-alarmi-atm-ve-doviz-burolari-almiyor--1101705614.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/1d/1089780757_122:0:1234:834_1920x0_80_0_0_7944b0bf33b586257dfe670019ae73e0.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
atm'den para çekmede yeni dönem 1 ocak'ta başlıyor, atm limit, özel banka atm limit, para çekme limiti, banka para çekme limiti, atmden ne kadar çekilir, atm para çekme limiti
atm'den para çekmede yeni dönem 1 ocak'ta başlıyor, atm limit, özel banka atm limit, para çekme limiti, banka para çekme limiti, atmden ne kadar çekilir, atm para çekme limiti
ATM'den para çekmede yeni dönem 1 Ocak'ta başlıyor: Hangi ATM'den daha fazla para çekilecek?
Yılbaşından itibaren özel bankalar "şube içi'' ve ''şube dışı'' ATM ayrımını devreye almaya hazırlanıyor. Düzenlemeye göre, banka şubesiyle iç içe olan ATM'lerde günlük para çekme limitinin 50 bin lira üzerinde olması planlanıyor. Haber: Çağrı Ulu
Yılbaşından itibaren banka şubesiyle bitişik ve diğer bütün ATM'lerdeki para çekme limitleri yükseltilecek.
Para çekerken dikkat: Hangi ATM'den daha fazla para çekilecek?
Çok sayıda banka, gün içinde yapılabilecek komisyonsuz para çekme işlemini 10-15 bin lira arasındaki tutarlarla sınırlandırırken, ATM kullanımında önemli bir değişikliğe gidiliyor.
Özel bankaların şube bitişiğindeki ATM'sinde uygulanacak
Yeni düzenlemeye göre bankaların içinde yer alan ya da şube bitişiğindeki ATM'lerde para çekme limitlerinin özel bankalarda yeni yıl itibarıyla 50 bin lirayı aşması bekleniyor.
Bu tercih şube içi ATM'lerin banknot takibi, dolumu ve güvenlik süreçlerinin çok daha kolay yönetilebilmesinden kaynaklanıyor.
Şube dışında da limit yükseliyor ancak sınırlı
Metro, alışveriş merkezleri ve cadde üzerindeki yani şube dışındaki ATM'lerde de sınırlı artışlar yapılacak ancak bu rakam 50 bin liranın üzerine çıkmayacak.
Düzenleme ile hem nakit yönetiminin kolaylaştırılması hem de ATM kaynaklı operasyon giderlerinin aşağı çekilmesi hedefleniyor.