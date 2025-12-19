ATM'den para çekmede yeni dönem 1 Ocak'ta başlıyor: Hangi ATM'den daha fazla para çekilecek?

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251219/atmden-para-cekmede-yeni-donem-1-ocakta-basliyor-1101950405.html

Yılbaşından itibaren banka şubesiyle bitişik ve diğer bütün ATM'lerdeki para çekme limitleri yükseltilecek.Para çekerken dikkat: Hangi ATM'den daha fazla para çekilecek?Çok sayıda banka, gün içinde yapılabilecek komisyonsuz para çekme işlemini 10-15 bin lira arasındaki tutarlarla sınırlandırırken, ATM kullanımında önemli bir değişikliğe gidiliyor.Özel bankaların şube bitişiğindeki ATM'sinde uygulanacakYeni düzenlemeye göre bankaların içinde yer alan ya da şube bitişiğindeki ATM'lerde para çekme limitlerinin özel bankalarda yeni yıl itibarıyla 50 bin lirayı aşması bekleniyor.Bu tercih şube içi ATM'lerin banknot takibi, dolumu ve güvenlik süreçlerinin çok daha kolay yönetilebilmesinden kaynaklanıyor.Şube dışında da limit yükseliyor ancak sınırlıMetro, alışveriş merkezleri ve cadde üzerindeki yani şube dışındaki ATM'lerde de sınırlı artışlar yapılacak ancak bu rakam 50 bin liranın üzerine çıkmayacak.Düzenleme ile hem nakit yönetiminin kolaylaştırılması hem de ATM kaynaklı operasyon giderlerinin aşağı çekilmesi hedefleniyor.

