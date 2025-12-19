Sokaktaki 6 kişiden biri bahis oynuyor: 'Somut adım atmak şart'

“Aylar önce bahis skandalları başlamadan önce de yasa dışı bahis meselesini zaten konuşuyorduk. Özellikle yasal bahisten başlayarak reklamların da yasaklanması gerektiğini, hükümetlerin yasal bahisten elde ettiği gelirden vazgeçmesi gerektiğini söylemiştik. Hükümetin gündeminde reklam yasağı gündeminin olduğunu da söylemiştik. AK Parti’de gündemde olan bir rapor olduğu biliniyor. Bir kamuoyu yoklamasında sokaktaki her 6 kişiden birinin bahis oynadığı bilgisi raporda yer alıyor. 18-24 yaş aralığındaki gençlerin sürekli yasa dışı bahis oynadığını öğreniyoruz. Raporda bunun bir gençlik sorunu olduğu tespiti de yapılıyor. 25-34 yaş aralığında bahis oynayanların oranı yüzde 13. Verilere göre gençler ya da orta sınıftaki vatandaşlar için yasa dışı bahisin daha çekici olduğu bilgisi var. 2024-2025 arasında düzenlenen operasyonlarda yaklaşık 16 milyar liralık para ve mal varlığına el konulduğu bilgisi de raporda yer alıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bir eylem planı oluşturulduğunu söyledi. Ancak bu eylem planları kamu spotuyla sınırlı kalacaksa başlamamak daha iyi. Daha somut adımların atılacağı yeni bir plan gündeme alınmak zorunda. Üçüncü sayfadaki haberlerin pek çoğunun arkasında yasa dışı bahis, kara para ve uyuşturucu meselesi var.