Sokaktaki 6 kişiden biri bahis oynuyor: 'Somut adım atmak şart'

Gazeteci Güçlü Özgan’ın, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konusu hükümetin yasa dışı bahis raporu ve yasa dışı bahisle mücadele planı... 19.12.2025, Sputnik Türkiye
AK Parti’nin masasındaki kasım ayı raporunda yasadışı bahis oyunlarının toplum üzerindeki etkisi ölçüldü. Yapılan son saha araştırmasında toplumun yasa dışı bahis oyunlarına ilgisini ölçtü. Ortaya çıkan veriler gençlerin yasa dışı bahis oyunlarına ilgisini ortaya koyarken, özellikle yaş grupları aşağı doğru indikçe yasadışı bahis oynama oranının istikrarlı biçimde arttığı tespit edildi.Konuyu Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında değerlendiren gazeteci Güçlü Özgan, şunları söyledi:
11:57 19.12.2025 (güncellendi: 12:07 19.12.2025)
Gazeteci Güçlü Özgan’ın, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konusu hükümetin yasa dışı bahis raporu ve yasa dışı bahisle mücadele planı oldu.
AK Parti’nin masasındaki kasım ayı raporunda yasadışı bahis oyunlarının toplum üzerindeki etkisi ölçüldü. Yapılan son saha araştırmasında toplumun yasa dışı bahis oyunlarına ilgisini ölçtü. Ortaya çıkan veriler gençlerin yasa dışı bahis oyunlarına ilgisini ortaya koyarken, özellikle yaş grupları aşağı doğru indikçe yasadışı bahis oynama oranının istikrarlı biçimde arttığı tespit edildi.
Konuyu Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında değerlendiren gazeteci Güçlü Özgan, şunları söyledi:
“Aylar önce bahis skandalları başlamadan önce de yasa dışı bahis meselesini zaten konuşuyorduk. Özellikle yasal bahisten başlayarak reklamların da yasaklanması gerektiğini, hükümetlerin yasal bahisten elde ettiği gelirden vazgeçmesi gerektiğini söylemiştik. Hükümetin gündeminde reklam yasağı gündeminin olduğunu da söylemiştik. AK Parti’de gündemde olan bir rapor olduğu biliniyor. Bir kamuoyu yoklamasında sokaktaki her 6 kişiden birinin bahis oynadığı bilgisi raporda yer alıyor. 18-24 yaş aralığındaki gençlerin sürekli yasa dışı bahis oynadığını öğreniyoruz. Raporda bunun bir gençlik sorunu olduğu tespiti de yapılıyor. 25-34 yaş aralığında bahis oynayanların oranı yüzde 13. Verilere göre gençler ya da orta sınıftaki vatandaşlar için yasa dışı bahisin daha çekici olduğu bilgisi var. 2024-2025 arasında düzenlenen operasyonlarda yaklaşık 16 milyar liralık para ve mal varlığına el konulduğu bilgisi de raporda yer alıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bir eylem planı oluşturulduğunu söyledi. Ancak bu eylem planları kamu spotuyla sınırlı kalacaksa başlamamak daha iyi. Daha somut adımların atılacağı yeni bir plan gündeme alınmak zorunda. Üçüncü sayfadaki haberlerin pek çoğunun arkasında yasa dışı bahis, kara para ve uyuşturucu meselesi var.