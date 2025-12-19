‘ABD Venezuela’yı Monroe Doktrini’ne geri döndürmek ve darbeyle hizaya çekmek istiyor’

“ABD’nin Venezuela’ya savaştan ziyade bir saldırı gerçekleştirebileceğini düşünüyorum. Trump pazarlık kozunu kullanmayı gelenek haline getirdi. ABD’nin elinde muazzam bir güç var. Havadan bombardımanla Venezuela’yı teslimiyete zorlamayı deneyecektir ama bütünlüklü bir savaşa girişebileceğini sanmıyorum. Venezuela toprakları savaşa hazır değil, ABD’nin de hazırlık yapmadığını görüyoruz. ABD, Chavez’in iktidara gelmesiyle ABD karşıtı noktaya gelen Venezuela’ya beş defa darbe girişimi denedi. Bunların başarısız olması bir daha denemeyeceği anlamına gelmiyor.

Venezuela’nın kolay lokma olacağını sanmıyorum. ABD, 99’da Chavez’in iktidara gelmesiyle Venezuela’yı kuşatmaya başladı. Venezuela’nın sürekli daha fazla sıkılan bir boğazı var. Özellikle Kolombiya hattına bir göç yaşandı, ilginçtir ki örneğin Suriye’yi çökertmek kolaylaşmıştı; ama Venezuela’da bu plan tutmadı. Yüzde 3 bin 500’lerin üzerine çıkan bir enflasyon oldu ama şu an orada enflasyon Türkiye’den daha düşük. Çin’in Venezuela’ya ticaret yapmaktan kaynaklı bir faydası var ama bu Venezuela ekonomisini yukarı çekecek bir yardım değil. Çin’in genel tavrı da bu değil. Çin bir Sovyetler Birliği değil. Çin’in Sovyetler Birliği’nin boşluğunu doldurduğu düşünülür ama Çin’in böyle bir stratejisi yok. Ambargolarla boğulmuş bir ülke Venezuela ve Chavez öncesi herhangi bir ihracat kalemleri yoktu. Çin buna bir soluk borusu oldu. Venezuela da aynı şekilde Çin’in soluk borusu oldu. Çin; petrol açığını İran, Rusya ve Venezuela petrolüyle kapattı. Venezuela üzerinden Çin’in Latin Amerika’ya yayıldığı bir atmosfer de yaşadık.

Tek başına Çin’in yardımları Venezuela’daki bu toparlanmayı analiz etmek için yeterli veri sunmaz. Latin Amerika, ABD’nin ‘arka bahçe’ olarak da baktığı bir coğrafya. Monroe Doktrini tam da Latin Amerika hattında oturuyor. ABD, Latin Amerika’yı kendi toprağı olarak görüyor. Bu bölgenin ABD karşıtı bir pozisyon almasını hazmetmeyeceklerini belirtiyorlar. Trump’ın Venezuela’ya verdiği bir şey yok. Aldığı verdiğinin misliyle fazlası. Venezuela’nın altyapısında ABD’nin katkıları olmuş olabilir ama bu katkıdan milyon kat fazlasını götürdüğünü de biliyoruz.”