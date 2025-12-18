Yapay zeka oyuncaklarda kullanılmaya başlandı: Uzmanlar uyarıyor

“Yapay zekayı en çok oyuncaklarda kullanmaya başlamışlar. Ama uzmanlar bunun çocuklara verilmemesinin daha doğru olduğunu söylüyor. Yakında yapay zekayla güçlendirilmiş Barbie’ler çıkacağı söyleniyor. Bir araştırma, birkaç popüler oyuncağın çocuklara kibrit yakmayı, bıçak bulmayı tarif ettiğini tespit etmiş. Çocuklara bunu vermek ne kadar doğru? Ucu açık bir sohbet aleti vermiş oluyorsunuz. Yapay zekalı oyuncaklar iyi fikir ama doğru zaman mı bilmiyorum. Uzmanlar, gelişmekte olan teknolojinin gelişmekte olan beyinlerden uzak tutulmasını tavsiye ediyor”