Yapay zeka oyuncaklarda kullanılmaya başlandı: Uzmanlar uyarıyor
Gazeteci Serhat Ayan’ın Radyo Sputnik’te hazırlayıp sunduğu Yapay Zeka Günlüğü programında bugün, yapay zeka dünyasından son gelişmeleri aktardı. 18.12.2025, Sputnik Türkiye
Yapay zekâ destekli oyuncak ayı üreten bir firmanın ürettiği oyuncak ayılar kullanıcılarla uygunsuz sohbetler yapmasının ardından apar topar satıştan kaldırıldı.Uzmanlar ise yapay zekanın oyuncaklarda sıklıkla kullanılmaya başlanmasını tasvip etmiyor.Gazeteci Serhat Ayan, konuyla ilgili haberi aktararak şöyle değerlendirdi:
“Yapay zekayı en çok oyuncaklarda kullanmaya başlamışlar. Ama uzmanlar bunun çocuklara verilmemesinin daha doğru olduğunu söylüyor. Yakında yapay zekayla güçlendirilmiş Barbie’ler çıkacağı söyleniyor. Bir araştırma, birkaç popüler oyuncağın çocuklara kibrit yakmayı, bıçak bulmayı tarif ettiğini tespit etmiş. Çocuklara bunu vermek ne kadar doğru? Ucu açık bir sohbet aleti vermiş oluyorsunuz. Yapay zekalı oyuncaklar iyi fikir ama doğru zaman mı bilmiyorum. Uzmanlar, gelişmekte olan teknolojinin gelişmekte olan beyinlerden uzak tutulmasını tavsiye ediyor”