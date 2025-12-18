‘Ukrayna krizi, Avrupa Birliği’ni ‘kutup’ olmaktan çıkarttı’

“Almanya başta olmak kaydıyla Avrupa coğrafyasındaki gelişmeleri takip ettiğimizde alışık olmadığımız şeylerle karşı karşıyayız. Bazı gelişmeler hem şaşırtıyor bazıları da endişelendiriyor. Bu sürece nasıl gelindiğini değerlendirmek gerekiyor. Almanya’dan bahsederken Avrupa’nın genelini konuşmak gerekiyor. Avrupa coğrafyasının ulus üstü otoritesi ve Avrupa Birliği’nin siyasetinde en belirgin ülkenin Almanya olduğunu göz önünde bulundurduğumuzda Almanya’nın söylemlerinin Avrupa’yı bağladığını görebiliyoruz. Avrupa, son yıllarda uluslararası çerçevede sorunlara çözüm üretme yeteneğini kaybetti. Çözüm üretmede zorluk yaşadığı uluslararası çerçevede görüldü. Avrupa’nın son 10 yıllık göç tarihine baktığımızda özellikle Almanya’da göç yönetimi ve göç politikalarında başarısızlık görüyoruz.

Başarısızlıkların sonucunda da coğrafya siyasetini belirleyebilecek bir aşırı sağ hareketin güçlenmesine sebebiyet verildi. Demokrasi, özgürlük, eşitlikle anılan Avrupa artık siyasi merkezine doğru hızla kayan ve politikalarıyla belirleyici olan aşırı sağın etkisinde. Aşırı sağın yükselişi yalnızca siyasal eğilim olarak görmememiz gerekiyor. Bu yükseliş Avrupa demokrasisinin geleceğini şekillendirecek. 1492’li, 1545’li, 1733’lü yıllardaki Avrupa’da hızla büyüyen milliyetçiliğin coğrafyadaki sonuçları, günümüz Avrupa'sında aşırı sağın yükselişindeki endişeleri anlamamızda bize yardımcı oluyor. Almanya başta olmak kaydıyla Avrupa, Amerika ile nasıl bu noktaya geldi? Avrupa ile Amerika’yı bu noktaya getiren şey aslında Rusya-Ukrayna savaşı. Avrupa, savaşın başlamaması ve sonlandırılmasına yönelik bir master planı ortaya koyamadı. Kolayı ve yanlış olanı seçtiler. Transatlantik yanlısı politikaları desteklediler. Sonuç ortada.

Coğrafyayı ve coğrafya halklarının geleceğini etkilediler. Refah düzeyi düştü, işsizlik ciddi noktalara geldi. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Avrupa coğrafyası çekirdek enflasyonda en yüksek seviyeyi gördü. Siyasal, sosyal, ekonomik ve teknolojik olarak etkilenen Avrupa, bu gelişmeler çerçevesinde omurgasını kaybetti. Bu da uluslararası arenada kutup olmaktan uzaklaşmasına sebebiyet verdi. Bu durum ve gelişmeler ABD’nin Ulusal Güvenlik Strateji Belgesi’nde net bir şekilde ifade ediliyor.”