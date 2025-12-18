Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil: Ay'ın yüzeyinde ODTÜ'nün izi olacak

Çin Uzay Ajansı ay konusunda çok kuvvetli ve bugüne kadar birçok başarılı misyonu gerçekleştirdi. En son misyonlarıyla ilgili bir çağrıya çıktılar, ‘payload’ dediğimiz görev yükünde uluslararası bir çağrıya çıktılar ve öneriler topladılar. Yaklaşık 170’in üzerinde proje başvurdu. Biz de ODTÜ olarak çok özgün ve dünyada daha önce yapılmamış bir teklifle, ay yüzeyinde iki aracımızın gezeceği bir proje sunduk. Beş kiloluk, ayakkabı kutusu büyüklüğünde ikiz araçlar, Ay'ın en zorlu yerine, Güney Kutbu’na gidecek. Büyük bir ekip çalışıyor, iki senedir çalışıyorlar. Bir rover merkezimiz ve bir yapay zekâ ve robotik merkezimiz var.

Elektrik-elektronik, makine, havacılık ve uzay, bilgisayar mühendisliği alanlarından hocalarımız; yüksek lisans ve doktora öğrencileri; ayrıca elli kişilik bir lisans öğrencisi grubu bu projenin içinde. Kuzey Kıbrıs kampüsünden de öğrenciler ve akademisyenler katkı veriyor; örneğin bir sensör geliştiriliyor ve roverın üzerinde takılacak.

Prototipi şu anda bitti; sonraki aşamada testler için Çin’e gidecek. Sürekli denetim var; ‘ne durumdasınız, ne yaptınız’ diye yakından takip ediyorlar. Bu zor koşullarda çalışabilen bir araç geliştirmek, afet durumlarında, deprem koşullarında da görev yapabilecek kara araçlarının temellerini oluşturuyor. Biz bu süreçten öğreniyoruz; ileride Türkiye’nin kendi Ay misyonunda, yumuşak iniş gerçekleştirildiğinde ve Ay’a kendi roketlerimizle erişildiğinde, ODTÜ olarak Türkiye için de rover yapmaya hazır olacağız.