Plastik poşete zam gelecek mi? Market temsilcileri ne kadar istedi?

Plastik poşete zam gelecek mi? Market temsilcileri ne kadar istedi?

Sputnik Türkiye

Şu anda 50 kuruş olan poşet fiyatı yeniden gündeme geldi. Market temsilcileri poşetin fiyatının 2.5 liraya çıkarılmasını istedi. 18.12.2025, Sputnik Türkiye

ekonomi̇

plastik poşet

plastik poşet fiyatları

çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı

zam

Plastik poşet fiyatlarına zam yeniden gündeme geldi. Şu anda 50 kuruş olan poşet fiyatlarının 2026 yılı için 2.5 liraya yükseltilmesi talep edildi. Bu talebin kabul görmesi durumunda plastik poşetlere yüzde 400'e yakın zam yapılacak. Zincir marketler yüzde 400'e yakın zam istediÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Ambalaj Komisyonu’nda, “Sıfır Atık” uygulaması kapsamında 2026 yılında uygulanacak ücretli poşet bedeli ele alındı. Yapılan toplantıda zincir market temsilcileri, halen 50 kuruş olan poşet ücretinin 2,5 liraya yükseltilmesi yönünde talepte bulundu.Halktv'nin haberine göre, göre toplantıda paylaşılan maliyet hesapları, standart plastik poşetin marketlere olan birim maliyetinin boyutuna ve gramajına göre 50 ila 75 kuruş arasında değiştiğini ortaya koydu. Bu nedenle mevcut uygulamada poşetlerin bazı durumlarda maliyetine eşit ya da maliyetinin altında tüketiciye sunulduğu ifade edildi.Yaklaşık yüzde 400’lük zamToplantı sonrasında market temsilcilerinin, artan maliyetler ve operasyonel giderleri gerekçe göstererek Bakanlığa resmi yazı ile 2,5 liralık tarife talebini ilettiği aktarıldı. Bu artış, mevcut fiyata göre yaklaşık yüzde 400’lük zam anlamına geliyor.Buna karşın Bakanlık kaynakları, enflasyonla mücadele ve alım gücü gerekçesiyle 2,5 liralık ücretin “makul olmadığını” dile getirdi. Kulislerde ise mevcut 50 kuruşluk fiyatın yeniden değerleme oranı düzeyinde artırılmasına dönük daha sınırlı bir zam seçeneğinin değerlendirildiği konuşuluyor. Bakanlık, marketlerin talebi ve ekonomik göstergeleri dikkate alan bir “etki analizi” çalışması yapacak. Nihai önerinin Bakan Murat Kurum’a sunulacağı, 2026 poşet ücretine ilişkin son kararın bu süreç sonunda verileceği belirtildi.

