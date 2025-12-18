https://anlatilaninotesi.com.tr/20251218/peskov-putinin-direkt-hat-programina-dost-olmayan-ulkelerin-medya-temsilcileride-katilacak-1101938940.html

Peskov: Putin’in Direkt Hat programına ‘dost olmayan’ ülkelerin medya temsilcileride katılacak

Peskov: Putin'in Direkt Hat programına 'dost olmayan' ülkelerin medya temsilcileride katılacak

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus basınına yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le düzenlenecek Direkt Hat programı öncesinde vatandaşlardan gelen başvuruların içeriğine ilişkin bilgi verdi.Peskov, Direkt Hat programına gönderilen başvurularda sosyal güvenlik ve özel askeri operasyon katılımcıları ile ailelerinin sorunlarının ilk sırada yer aldığını açıkladı.Peskov, geçen yıla kıyasla sağlıkla ilgili şikayetlerin önem sıralamasında gerilediğini, cephe personelinin lojistiğine dair çözülemeyen sorunların ise ülke genelinde altıncı sıraya düştüğünü belirtti.Peskov, başvurularda ağırlığın sosyal destek ve özel askeri operasyona katılan askerler ile ailelerinin sorunlarında olduğunu belirterek, “Sosyal güvenlik konuları birinci sırada, ayrıca özel askeri operasyon kahramanlarımızın ve onların ailelerinin yaşayabileceği sorunlarla ilgili sorular öne çıkıyor” dedi.Bu yıl başvurularda beklenmedik, sıra dışı konu başlıklarının neredeyse hiç görülmediğini, ancak başlıkların önem sırasının değiştiğini söyleyen Peskov, “Geçen yıl en çok sağlık sistemiyle ilgili sorular vardı. Bu yıl ise sağlık artık ilk üçte bile değil; herhalde ilk beşte” ifadelerini kullandı.Kremlin Sözcüsü, özel askeri operasyon personelinin teçhizat ve lojistiğiyle ilgili çözülemeyen sorunların da geçen yıla kıyasla gerilediğini vurgulayarak, “Bu yıl özel askeri operasyon savaşçılarının temini ve desteklenmesiyle ilgili çözülememiş sorunlar ülke genelinde altıncı sıraya düştü; oysa geçen yıl ilk sıradaydı. Çok sayıda sistemsel sorun çözüldü” değerlendirmesinde bulundu.Peskov, Direkt Hat ve Yılın Özeti formatında yapılacak büyük basın toplantısına hem Rus hem de yabancı gazetecilerin katılacağını, bunlar arasında Rusya’ya “dost olmayan” ülkelerin medya temsilcilerinin de olduğunu belirtti. Kremlin’in bu gazetecilere de Putin’i doğrudan görme ve dinleme imkanı vermeyi önemli bulduğunu vurgulayan Peskov, “Burada kalan, Rusya’daki olayları aktarırken Rus bakış açısını da yansıtmayı en azından kısmen gerekli gören şirketler var. Kimisi bunu daha iyi yapıyor, kimisi daha çekingen” diye konuştu.Sözcü, Putin’in 'Yılın Özeti' programına önceden hazırlanmaya başladığını, ancak program öncesindeki günlerin her zaman “çok yoğun” geçtiğini belirtti. Peskov, devlet başkanının Direkt Hat öncesi bakanlara ve başbakan yardımcılarına somut sorular yönelttiğini ifade etti.Peskov ayrıca, Putin’in Direkt Hat yayınına yönelik siber saldırı ihtimalinin her zaman var olduğunu, ancak şu ana kadar olağanüstü bir durum yaşanmadığını belirterek, “Hacker tehdidi her zaman mevcut. Şu anda her şey sakin, herhangi bir saldırıdan haberim yok” dedi. Peskov, önceki yıllarda Direkt Hat servislerine yönelik yoğun siber saldırılar gerçekleştirildiğini de hatırlattı.

