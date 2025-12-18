https://anlatilaninotesi.com.tr/20251218/fenerbahceden-bakan-tunc-ziyareti-sonrasi-mert-hakan-yandas-aciklamasi-standart-bir-hatira-formasi-1101909447.html
Fenerbahçe'den Bakan Tunç ziyareti sonrası Mert Hakan Yandaş açıklaması: 'Standart bir hatıra forması'
Fenerbahçe'den Bakan Tunç ziyareti sonrası Mert Hakan Yandaş açıklaması: 'Standart bir hatıra forması'
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a yaptığı ziyarette takdim edilen formada Mert Hakan Yandaş'ın da imzasının bulunması üzerine... 18.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-18T11:59+0300
2025-12-18T11:59+0300
2025-12-18T11:59+0300
türki̇ye
mert hakan yandaş
adalet bakanlığı
fenerbahçe
saadettin saran
imza
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/12/1101909292_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_554b6f7f4c44c80adc017b10ec69518f.jpg
Fenerbahçe Kulübü, Başkan Sadettin Saran'ın Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a yaptığı ziyarette takdim edilen formada Mert Hakan Yandaş'ın da imzasının bulunması üzerine sosyal medyada çıkan iddialar için açıklama yayımladı.Fenerbahçe'de imza açıklamasıSöz konusu formanın kadroda yer alan futbolcular tarafından geçmişte toplu olarak imzalandığını aktaran Fenerbahçe Kulübü, söz konusu iddialarla ilgili şu açıklamayı yaptı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251217/cezaevinde-bulunan-mert-hakan-yandas-cephesinden-ilk-aciklama--1101883579.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/12/1101909292_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b7041ca4fd32242cc5fcd34083482cce.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
mert hakan yandaş, adalet bakanlığı, fenerbahçe, saadettin saran, imza
mert hakan yandaş, adalet bakanlığı, fenerbahçe, saadettin saran, imza
Fenerbahçe'den Bakan Tunç ziyareti sonrası Mert Hakan Yandaş açıklaması: 'Standart bir hatıra forması'
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a yaptığı ziyarette takdim edilen formada Mert Hakan Yandaş'ın da imzasının bulunması üzerine sosyal medyada çıkan iddialara ilişkin sarı lacivertli ekipten açıklama geldi.
Fenerbahçe Kulübü, Başkan Sadettin Saran'ın Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a yaptığı ziyarette takdim edilen formada Mert Hakan Yandaş'ın da imzasının bulunması üzerine sosyal medyada çıkan iddialar için açıklama yayımladı.
Fenerbahçe'de imza açıklaması
Söz konusu formanın kadroda yer alan futbolcular tarafından geçmişte toplu olarak imzalandığını aktaran Fenerbahçe Kulübü, söz konusu iddialarla ilgili şu açıklamayı yaptı:
"Bazı sosyal medya mecralarında yer alan, dezenformasyon içeren ve gerçeği yansıtmayan iddialar nedeniyle kamuoyunu doğru bilgilendirme gereği doğmuştur. Adalet Bakanlığı makamına gerçekleştirilen ziyaret sırasında Sayın Adalet Bakanımız Yılmaz Tunç’a takdim edilen forma, Başkanımız Sadettin Saran tarafından kulübümüz adına sunulmuştur. Söz konusu forma, takım kadromuzda yer alan futbolcular tarafından geçmişte toplu şekilde imzalanmış ve resmî ziyaretlerde kullanılan standart bir hatıra formasıdır. Formada imzası bulunan futbolcularımızdan biri hakkında devam eden bir adli sürecin bulunması; ziyaretin içeriğiyle veya muhatap makamla ilişkilendirilemez. Bu yöndeki yorumlar hukuki gerçeklikten uzak olup kamuoyunu yanıltıcı nitelik taşımaktadır. Kulübümüz; hukukun üstünlüğüne, yargı süreçlerinin bağımsızlığına ve masumiyet karinesine saygısını her koşulda sürdürmektedir. Ziyaret edilen devlet makamlarının, kulübümüzün veya kulüp başkanımızın, devam eden adli süreçlerle ilişkilendirilerek hedef alınması kabul edilemez."