Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünya tek tipleşmenin esiri oluyor

Kısa süre önce ebediyete uğurladığımız Kültür Sanat Ödülleri sahibi iki isme Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum.

Kayıplarımız sebebiyle bir tarafımız yaprak döküyorsa da bir yanımız boy atmaya devam ediyor.

Bu yılki bilim ve kültür ödülümüzü Profesör Doktor Süleyman Seyfi Öğün'e takdim ediyoruz.

Resim ödülümüzü Yalçın Gökçebağ'a takdim ediyoruz. Renkleri adeta şiire dönüşen resimlerinde bu topraklar hayat buluyor.

Müzik ödülümüzü Profesör Yalçın Tura'ya takdim ediyoruz.

Fotoğraf ödülümüzü Ali Cadallah'a veriyoruz. Gazze'de devam eden soykırımı tüm dünyaya ifşa eden, objektifiyle dünyanın medeni denilen ülkelerinin yüzüne çarpan Ali arkadaşımızı aynı zamanda Anadolu Ajansı'nın foto muhabiri olarak görev yapıyor.

İsrail her ne kadar engellemeye çalışırsa gerçek gazeteciler canları pahasına olan biteni gözler önüne seriyor.

Gazze'de yaşananların unutulmaması ve adaletin tecellisi için her cephede mücadelemizi sürdüreceğiz.