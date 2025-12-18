Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251218/cumhurbaskani-erdogan-bir-yanimiz-yaprak-dokuyorsa-bir-yanimiz-boy-atmaya-devam-ediyor-1101937486.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünya tek tipleşmenin esiri oluyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünya tek tipleşmenin esiri oluyor
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Dünya tek tipleşmenin esiri oluyor. Adına neo liberal diyen yeni kültür insana dair birçok güzelliği tehdit etmektedir" dedi. 18.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-18T18:43+0300
2025-12-18T19:26+0300
türki̇ye
cumhurbaşkanlığı külliyesi
recep tayyip erdoğan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/12/1101937332_45:0:457:232_1920x0_80_0_0_09cccca65a43ae5e984acf13fabd18de.png
2025 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenecek törenle sahiplerine verilirken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle:'Adına neo liberal denilen kültür birçok güzelliği tehdit ediyor'
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251218/vladimir-putinle-yilin-ozeti-turkce-simultane-ceviriyle-19-aralikta-1101936531.html
türki̇ye
cumhurbaşkanlığı külliyesi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/12/1101937332_96:0:405:232_1920x0_80_0_0_bf827ae1fe21092e31d2180492645ed2.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
cumhurbaşkanlığı külliyesi, recep tayyip erdoğan
cumhurbaşkanlığı külliyesi, recep tayyip erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünya tek tipleşmenin esiri oluyor

18:43 18.12.2025 (güncellendi: 19:26 18.12.2025)
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 18.12.2025
Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Dünya tek tipleşmenin esiri oluyor. Adına neo liberal diyen yeni kültür insana dair birçok güzelliği tehdit etmektedir" dedi.
2025 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenecek törenle sahiplerine verilirken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle:
Kısa süre önce ebediyete uğurladığımız Kültür Sanat Ödülleri sahibi iki isme Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyorum.
Kayıplarımız sebebiyle bir tarafımız yaprak döküyorsa da bir yanımız boy atmaya devam ediyor.
Bu yılki bilim ve kültür ödülümüzü Profesör Doktor Süleyman Seyfi Öğün'e takdim ediyoruz.
Resim ödülümüzü Yalçın Gökçebağ’a takdim ediyoruz. Renkleri adeta şiire dönüşen resimlerinde bu topraklar hayat buluyor.
Müzik ödülümüzü Profesör Yalçın Tura'ya takdim ediyoruz.
Fotoğraf ödülümüzü Ali Cadallah'a veriyoruz. Gazze'de devam eden soykırımı tüm dünyaya ifşa eden, objektifiyle dünyanın medeni denilen ülkelerinin yüzüne çarpan Ali arkadaşımızı aynı zamanda Anadolu Ajansı'nın foto muhabiri olarak görev yapıyor.
İsrail her ne kadar engellemeye çalışırsa gerçek gazeteciler canları pahasına olan biteni gözler önüne seriyor.
Gazze'de yaşananların unutulmaması ve adaletin tecellisi için her cephede mücadelemizi sürdüreceğiz.
Hakkı haykırmayı şiar edinmiş bir ülke ve yönetim olarak biz de Filistin halkının yanında eğilmeden bükülmeden dimdik duruyoruz.

'Adına neo liberal denilen kültür birçok güzelliği tehdit ediyor'

Her alanda sınırsız tüketimi teşvik eden, insanı edilgen hale getiren bu cendereden ancak köklerimize tutunarak kurtulabiliriz.
Kendi birikimimizden, kültürümüzden beslenen sanat, bu tek tipleşmeye karşı bir dalgakıran işlevi görecektir.
Bugün popüler olan pekçok filmin, müzik eserinin coğrafyadaki etkisine baktığımızda sanatın dönüştürücü gücünün nelere kadir olduğunu hepimiz görüyoruz.
Dünya tek tipleşmenin esiri oldu.
Yemek kültürürü, giyim kuşamın tek tipleşmesi gibi sanat beğenilerinin yeknesak hale gelmesi de sanat için ciddi sorun oluşturuyor. Sıradanlaşma ve tek tipleşme insanın fıtratı gereği farklı olmasını ve sanatçı özgürlüğünü tehdit ediyor.
Adına neo liberal diyen yeni kültür insana dair birçok güzelliği tehdit etmektedir.
Yapay zeka mahsulü resimlerin filmlerin, gerçekle sanal arasındaki farkın kaybolduğu günümüzde bizi yarın neyin beklediğini tam olara bilemiyoruz, hiçbirimiz kestiremiyoruz.
Milli kültürü, ahlakı dışlayan her trend yüzeyselliğe mahkum olmaktan kurtulamaz.
Vladimir Putin’le yılın özeti, Türkçe simültane çeviriyle 19 Aralık’ta - Sputnik Türkiye, 1920, 18.12.2025
DÜNYA
Vladimir Putin’le Yılın Özeti, Türkçe simültane çeviriyle 19 Aralık’ta
18:01
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала