Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünya tek tipleşmenin esiri oluyor
18:43 18.12.2025 (güncellendi: 19:26 18.12.2025)
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Dünya tek tipleşmenin esiri oluyor. Adına neo liberal diyen yeni kültür insana dair birçok güzelliği tehdit etmektedir" dedi.
2025 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenecek törenle sahiplerine verilirken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle:
Kısa süre önce ebediyete uğurladığımız Kültür Sanat Ödülleri sahibi iki isme Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyorum.
Kayıplarımız sebebiyle bir tarafımız yaprak döküyorsa da bir yanımız boy atmaya devam ediyor.
Bu yılki bilim ve kültür ödülümüzü Profesör Doktor Süleyman Seyfi Öğün'e takdim ediyoruz.
Resim ödülümüzü Yalçın Gökçebağ’a takdim ediyoruz. Renkleri adeta şiire dönüşen resimlerinde bu topraklar hayat buluyor.
Müzik ödülümüzü Profesör Yalçın Tura'ya takdim ediyoruz.
Fotoğraf ödülümüzü Ali Cadallah'a veriyoruz. Gazze'de devam eden soykırımı tüm dünyaya ifşa eden, objektifiyle dünyanın medeni denilen ülkelerinin yüzüne çarpan Ali arkadaşımızı aynı zamanda Anadolu Ajansı'nın foto muhabiri olarak görev yapıyor.
İsrail her ne kadar engellemeye çalışırsa gerçek gazeteciler canları pahasına olan biteni gözler önüne seriyor.
Gazze'de yaşananların unutulmaması ve adaletin tecellisi için her cephede mücadelemizi sürdüreceğiz.
Hakkı haykırmayı şiar edinmiş bir ülke ve yönetim olarak biz de Filistin halkının yanında eğilmeden bükülmeden dimdik duruyoruz.
'Adına neo liberal denilen kültür birçok güzelliği tehdit ediyor'
Her alanda sınırsız tüketimi teşvik eden, insanı edilgen hale getiren bu cendereden ancak köklerimize tutunarak kurtulabiliriz.
Kendi birikimimizden, kültürümüzden beslenen sanat, bu tek tipleşmeye karşı bir dalgakıran işlevi görecektir.
Bugün popüler olan pekçok filmin, müzik eserinin coğrafyadaki etkisine baktığımızda sanatın dönüştürücü gücünün nelere kadir olduğunu hepimiz görüyoruz.
Dünya tek tipleşmenin esiri oldu.
Yemek kültürürü, giyim kuşamın tek tipleşmesi gibi sanat beğenilerinin yeknesak hale gelmesi de sanat için ciddi sorun oluşturuyor. Sıradanlaşma ve tek tipleşme insanın fıtratı gereği farklı olmasını ve sanatçı özgürlüğünü tehdit ediyor.
Adına neo liberal diyen yeni kültür insana dair birçok güzelliği tehdit etmektedir.
Yapay zeka mahsulü resimlerin filmlerin, gerçekle sanal arasındaki farkın kaybolduğu günümüzde bizi yarın neyin beklediğini tam olara bilemiyoruz, hiçbirimiz kestiremiyoruz.
Milli kültürü, ahlakı dışlayan her trend yüzeyselliğe mahkum olmaktan kurtulamaz.