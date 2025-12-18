Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
CEYHUN BOZKURT'LA BÖLGENİN KALBİ
Çatışmalar,Sıcak gelişmeler, Türkiye ve dünyanın kalbinde yaşananlar. Doğru, tarafsız analizler,gözden kaçan ayrıntılar ve konuşulmayanlar.Hepsi Ceyhun Bozkurt’la Bölgenin Kalbi programında.Ceyhun Bozkurt’la Bölgenin Kalbi, her Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günü saat 19.00’da Radyo Sputnik’te.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251218/ceyhun-bozkurttan-dem-partiye-rapor-tepkisi-hedefinize-boyle-mi-ulasacaksiniz-1101908149.html
Ceyhun Bozkurt’tan DEM Parti’ye ‘rapor’ tepkisi: Hedefinize böyle mi ulaşacaksınız?
Ceyhun Bozkurt’tan DEM Parti’ye ‘rapor’ tepkisi: Hedefinize böyle mi ulaşacaksınız?
Sputnik Türkiye
Ceyhun Bozkurt, hazırlayıp sunduğu Bölgenin Kalbi programında, DEM Parti’nin Terörsüz Türkiye komisyonuna sunduğu raporunun detaylarını anlattı. 18.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-18T11:18+0300
2025-12-18T11:18+0300
ceyhun bozkurt'la bölgeni̇n kalbi̇
türkiye
haberler
ceyhun bozkurt
zap
dem parti
tbmm
pkk
anayasa
radyo sputnik
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/09/1099218011_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_01162f04186e05c4acb37798ea3fbffe.jpg
Gazeteci Ceyhun Bozkurt, TBMM’de kurulan ve çalışmalarının tamamlanma noktasına gelinen Terörsüz Türkiye komisyonuna DEM Parti’nin sunduğu raporu okudu.Rapora tepki gösteren Bozkurt, “Türkiye’nin kahramanlarının verdiği dağda taşta, kırsalda, merkezde, Irak’ın kuzeyinde, Gara’da, Zap’ta mücadeleler sayesinde ötelendikleri hedeflerine böyle mi ulaşacaklarını düşünüyorlar?” ifadelerini kullandı. Bozkurt, şunları söyledi:
zap
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/09/1099218011_400:0:1600:900_1920x0_80_0_0_1b656839554fc0e392d51ebd750d7ba7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
türkiye, haberler, ceyhun bozkurt, zap, dem parti, tbmm, pkk, anayasa, radyo sputnik, radyo, radyo
türkiye, haberler, ceyhun bozkurt, zap, dem parti, tbmm, pkk, anayasa, radyo sputnik, radyo, radyo

Ceyhun Bozkurt’tan DEM Parti’ye ‘rapor’ tepkisi: Hedefinize böyle mi ulaşacaksınız?

11:18 18.12.2025
bölgenin kalbi
bölgenin kalbi - Sputnik Türkiye, 1920, 18.12.2025
Abone ol
Ceyhun Bozkurt, hazırlayıp sunduğu Bölgenin Kalbi programında, DEM Parti’nin Terörsüz Türkiye komisyonuna sunduğu raporunun detaylarını anlattı.
Gazeteci Ceyhun Bozkurt, TBMM’de kurulan ve çalışmalarının tamamlanma noktasına gelinen Terörsüz Türkiye komisyonuna DEM Parti’nin sunduğu raporu okudu.
Rapora tepki gösteren Bozkurt, “Türkiye’nin kahramanlarının verdiği dağda taşta, kırsalda, merkezde, Irak’ın kuzeyinde, Gara’da, Zap’ta mücadeleler sayesinde ötelendikleri hedeflerine böyle mi ulaşacaklarını düşünüyorlar?” ifadelerini kullandı. Bozkurt, şunları söyledi:
Gelinen aşamada DEM Parti rapor sundu. Şimdiki aşamada silah bırakmadan sonra Türkiye’ye dönecek PKK militanları açısından yasal düzenleme boyutu. Bir baktık DEM Parti’nin raporunda anayasaya atıflar var. Komisyonda ‘Anayasa değişikliklerini komisyon çalışması kapsamıyor’ dediler. DEM Parti’nin önerisinde anayasal vatandaşlık, başlangıç bölümü yeniden yazılsın, anayasa 66’daki ifade değiştirilsin deniliyor. Bu kırmızı çizgi olarak ilk başta belirtilmişti. Anayasa’nın 42. maddesi değiştirilsin deniliyor. Anadilde eğitim isteniyor. Özerklik şartına konulan çekincelerinin kaldırılması isteniyor. Anayasa’nın 127. maddesindeki mahalli iradelerindeki ifadelerin değiştirilmesi isteniyor. Yerel yönetimlerin daha bağımsız olması isteniyor. Öcalan’ın böyle bir talebi olmadığı halde serbest bırakılmasını istiyorlar. Türkiye’nin kahramanlarının verdiği dağda taşta, kırsalda, merkezde, Irak’ın kuzeyinde, Gara’da, Zap’ta mücadeleler sayesinde ötelendikleri hedeflerine böyle mi ulaşacaklarını düşünüyorlar? Böyle mi süreci enfekte etmeye çalışıyorlar? “Doğrudan sürece biz karşı çıkarsak, Öcalan’ı dinleyecek kitleyi doğrudan karşımıza alırız, acaba biz böyle dolaylı yollardan mı bu süreci zehirlesek?’ Böyle bir yöntem mi izliyorlar, bilmiyorum. DEM Parti’nin içinde çok ciddi sıkıntı olduğunu görüyoruz. İmralı Heyeti’nin çok sağlıklı açıklamalar yaptığını görüyoruz. Ancak diğer yönden DEM Parti bundan sonraki süreçte bunu dayatma olarak yapar ve süreci tıkamaya çalışırsa bu sıkıntı olur.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала