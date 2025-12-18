Ceyhun Bozkurt’tan DEM Parti’ye ‘rapor’ tepkisi: Hedefinize böyle mi ulaşacaksınız?

Gelinen aşamada DEM Parti rapor sundu. Şimdiki aşamada silah bırakmadan sonra Türkiye’ye dönecek PKK militanları açısından yasal düzenleme boyutu. Bir baktık DEM Parti’nin raporunda anayasaya atıflar var. Komisyonda ‘Anayasa değişikliklerini komisyon çalışması kapsamıyor’ dediler. DEM Parti’nin önerisinde anayasal vatandaşlık, başlangıç bölümü yeniden yazılsın, anayasa 66’daki ifade değiştirilsin deniliyor. Bu kırmızı çizgi olarak ilk başta belirtilmişti. Anayasa’nın 42. maddesi değiştirilsin deniliyor. Anadilde eğitim isteniyor. Özerklik şartına konulan çekincelerinin kaldırılması isteniyor. Anayasa’nın 127. maddesindeki mahalli iradelerindeki ifadelerin değiştirilmesi isteniyor. Yerel yönetimlerin daha bağımsız olması isteniyor. Öcalan’ın böyle bir talebi olmadığı halde serbest bırakılmasını istiyorlar. Türkiye’nin kahramanlarının verdiği dağda taşta, kırsalda, merkezde, Irak’ın kuzeyinde, Gara’da, Zap’ta mücadeleler sayesinde ötelendikleri hedeflerine böyle mi ulaşacaklarını düşünüyorlar? Böyle mi süreci enfekte etmeye çalışıyorlar? “Doğrudan sürece biz karşı çıkarsak, Öcalan’ı dinleyecek kitleyi doğrudan karşımıza alırız, acaba biz böyle dolaylı yollardan mı bu süreci zehirlesek?’ Böyle bir yöntem mi izliyorlar, bilmiyorum. DEM Parti’nin içinde çok ciddi sıkıntı olduğunu görüyoruz. İmralı Heyeti’nin çok sağlıklı açıklamalar yaptığını görüyoruz. Ancak diğer yönden DEM Parti bundan sonraki süreçte bunu dayatma olarak yapar ve süreci tıkamaya çalışırsa bu sıkıntı olur.