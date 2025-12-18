https://anlatilaninotesi.com.tr/20251218/bilim-insanlari-uyardi-yuksek-sismik-aktivite-altindaki-iber-yarimadasi-yavas-yavas-donuyor-1101933055.html

Bilim insanları uyardı: Yüksek sismik aktivite altındaki İber Yarımadası yavaş yavaş dönüyor

Bilim insanları, Avrupa’nın güneybatısındaki İber Yarımadası’nın jeolojik kuvvetler nedeniyle yavaş ama sürekli saat yönünde döndüğünü ortaya koydu. Bu hareket, Avrasya ve Afrika levhaları arasındaki etkileşimin sonucu.

Bilim insanları, Avrupa’nın güneybatısında yer alan İber Yarımadası’nın jeolojik kuvvetler nedeniyle çok yavaş ama sürekli biçimde saat yönünde döndüğünü ortaya koydu. Yeni araştırmaya göre bu hareket, Avrasya ve Afrika levhaları arasındaki karmaşık etkileşimin sonucu.Çalışma, İspanya’nın güneyi ile Kuzey Afrika arasında yer alan ve yüksek sismik aktivite ile bilinen Alboran alanına odaklanıyor. Bilim insanları, özellikle Cebelitarık Boğazı çevresindeki fay sistemlerinin hâlâ tam olarak çözülememiş olduğunu vurguluyor.Deprem kayıtları ve uydu verileri incelendiAraştırma, Bask Ülkesi Üniversitesi’nden jeofizikçi Asier Madarieta-Txurruka liderliğinde; Palermo ve Granada üniversitelerinden uzmanların katkısıyla yürütüldü. Ekip, iki ana veri kaynağını birlikte değerlendirdi:Bu veriler, İber Yarımadası’nın tamamının çok düşük bir hızda saat yönünde rotasyon yaptığını gösterdi. Bulgular, bilimsel dergi Gondwana Research’te yayımlandı.Cebelitarık Boğazı’nın iki yakası farklı davranıyorAraştırmacılar, hareketin mekanizmasını şöyle açıklıyor:Milyonlarca yıla yayılan bir süreçAraştırmacılar, insan ömrü ölçeğinde bakıldığında İber Yarımadası’nın sabitmiş gibi göründüğünü, ancak bu jeolojik hareketin milyonlarca yıl boyunca süreceğini belirtiyor. Yine de çalışmanın günümüz açısından pratik bir önemi var.Bu yeni jeodinamik tablo sayesinde bilim insanları, bölgedeki fayların ve kıvrımların geometrisini daha iyi haritalamayı ve olası deprem risklerini daha net değerlendirmeyi hedefliyor.Madarieta-Txurruka, konuyla ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

