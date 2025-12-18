https://anlatilaninotesi.com.tr/20251218/avukat-ilker-atamerden-uyusturucu-operasyonlari-yorumu-bataklik-dururken-uzerinde-ucusan-3-5-1101937906.html
Avukat İlker Atamer'den uyuşturucu operasyonları yorumu: Bataklık dururken üzerinde uçuşan 3-5 sinekle uğraşıyorlar
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları Avukat İlker Atamer, İş İnsanı İlhan Koçulu ve Emekli Yargıtay Üyesi Seyfettin Çilesiz oldu. 18.12.2025
Avukat İlker Atamer, uyuşturucu operasyonlarının hukuki boyutunu aktardı. İş İnsanı İlhan Koçulu ise doğup büyüdüğü köyünün kaderini nasıl değiştirdiğini anlattı. Emekli Yargıtay Üyesi Seyfettin Çilesiz ise SGK’ya açtığı davanın detaylarından bahsetti.Avukat İlker Atamer, şunları söyledi:
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları Avukat İlker Atamer, İş İnsanı İlhan Koçulu ve Emekli Yargıtay Üyesi Seyfettin Çilesiz oldu.
Avukat İlker Atamer, uyuşturucu operasyonlarının hukuki boyutunu aktardı. İş İnsanı İlhan Koçulu ise doğup büyüdüğü köyünün kaderini nasıl değiştirdiğini anlattı. Emekli Yargıtay Üyesi Seyfettin Çilesiz ise SGK’ya açtığı davanın detaylarından bahsetti.
Avukat İlker Atamer, şunları söyledi:
Medyaya yansıyan uyuşturucu operasyonlarını anlamaya çalışıyoruz. Ancak bu konuları bilen tecrübeli hukukçular olarak pek anlam veremediğimiz birtakım noktalar da olmuyor değil. Bugünkü tabloda son derece ilginç bir durumla karşı karşıyayız. Son operasyonlara baktığımızda ‘torbacı’ olarak tabir edilen bir kişinin etkin pişmanlıktan yararlandığı ve bu sayede serbest bırakıldığı görüldü. Tahliye ediliyor. Ancak ondan uyuşturucu satın aldığı iddia edilen kullanıcılar da tutuklanıyor. Bu inanılmaz bir senaryo. Dünyanın her yerinde uyuşturucu satmak büyük bir suçtur. Ancak uyuşturucu satın alanlar ‘kurban’ olarak görüldüğü için uyuşturucu satıcıları gibi cezalandırılmazlar. Kullanmanın cezası, satmanın cezasından çok daha düşüktür. Satanlar için yüksek yaptırımlar uygulanır. Ama Türkiye’ye bakıyorsunuz, torbacı olduğu iddia edilen kişi serbest bırakılıyor, kullanıcı olduğu iddia edilen kişiler tutuklu yargılanıyor. Bunu ben hukukçu olarak gerçekten anlamıyorum. Bu uyuşturucu operasyonlarının arkasında başka motivasyonların olduğunu ister istemez düşünüyorum, bu tür şüpheler aklıma geliyor. Tonlarca uyuşturucu sevkiyatına ilişkin operasyon yapıldığına dair haber göremiyoruz. Onun yerine torbacıdan 1-2 gram madde satın alanlara yönelik sansasyonel operasyonlar yapıldığını duyuyoruz. Bataklık dururken üzerinde uçuşan 3-5 sinekle uğraşıyorlar.