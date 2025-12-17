‘Yönetmelik, sadece doktorların özlük hakkı değil, toplum sağlığı sorunu’

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251217/yonetmelik-sadece-doktorlarin-ozluk-hakki-degil-toplum-sagligi-sorunu-1101867152.html
Gazeteci Güçlü Özgan'ın, Radyo Sputnik'teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konuğu Gaziantep Aile Hekimliği Başkanı Dr. Gökhan Erdoğan oldu.
Sağlık Bakanlığı'nın Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği gerekçe göstererek aile sağlığı merkezlerinde çalışan hekim, ebe ve hemşirelerin maaşlarından kesintiye gitmesi, sağlık emek ve meslek örgütleri tarafından protesto edildi. Aile hekimleri, Sağlık Bakanlığı’na yönetmeliğin geri çekmesi ve haksız uygulamalara son vermesi çağrısı yaptı.Konuyla ilgili Yeri ve Zamanı’na konuk olan Gaziantep Aile Hekimliği Başkanı Dr. Gökhan Erdoğan, gazeteci Güçlü Özgan’ın sorularını şöyle yanıtladı:'Hastaların sağlık hakkı da kısıtlanıyor'
Gazeteci Güçlü Özgan’ın, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konuğu Gaziantep Aile Hekimliği Başkanı Dr. Gökhan Erdoğan oldu.
Sağlık Bakanlığı'nın Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği gerekçe göstererek aile sağlığı merkezlerinde çalışan hekim, ebe ve hemşirelerin maaşlarından kesintiye gitmesi, sağlık emek ve meslek örgütleri tarafından protesto edildi. Aile hekimleri, Sağlık Bakanlığı’na yönetmeliğin geri çekmesi ve haksız uygulamalara son vermesi çağrısı yaptı.
Konuyla ilgili Yeri ve Zamanı’na konuk olan Gaziantep Aile Hekimliği Başkanı Dr. Gökhan Erdoğan, gazeteci Güçlü Özgan’ın sorularını şöyle yanıtladı:
“Aile hekimi maaşlarının tabanı çok düşürüldü ve geri kalan tüm kısım şartlara bağlandı. Hastaların gelmemesi bile bizde gelir kaybı yaratabiliyor. Bunlar bizim kontrolümüzde olmayan şartlar. Avrupa ülkelerinde bu yaptırımlar halka uygulanarak engellenmeye çalışılıyor. Ağrı kesici, antibiyotik gibi ilaçları il ortalamasının üstünde yazarsak da gelir kaybı yaşıyoruz. Hasta çok sık gelirse de kesinti oluyor. Bilimsel bir dayanak yok. Ortalamanın altında kalınmasına bakılıyor. Ülkede herkesin zaten belli ekonomik kaygıları var. Siz hekimi reçete yazarken bile bunun dışında bırakırsanız bu hekimin doğru tedavi yapmasını engellemiş olursunuz. Hekim kalemi ve bütçesi arasında kalacak.”
'Hastaların sağlık hakkı da kısıtlanıyor'
“Yönetmelik değişikliği sonrası özele geçenler, emekli olanlar, dolgu-botoks gibi alanlara yönelenler duydum. 13 yıldır aile hekimiyim, hiç böyle tepkiyle ayrılan görmemiştim. İnsanlar bir sonraki ay ne maaş alacağını bilmiyor. Bu durum aynı zamanda hastanın sağlık hakkını kısıtlıyor, bir toplum sağlığı sorunu haline geliyor. Bazı vatandaşlar ‘Aile hekimi gelir kaybı yaşayacakmış, gitmesem mi’ diye düşünebiliyor.”