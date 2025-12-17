‘Yönetmelik, sadece doktorların özlük hakkı değil, toplum sağlığı sorunu’

“Aile hekimi maaşlarının tabanı çok düşürüldü ve geri kalan tüm kısım şartlara bağlandı. Hastaların gelmemesi bile bizde gelir kaybı yaratabiliyor. Bunlar bizim kontrolümüzde olmayan şartlar. Avrupa ülkelerinde bu yaptırımlar halka uygulanarak engellenmeye çalışılıyor. Ağrı kesici, antibiyotik gibi ilaçları il ortalamasının üstünde yazarsak da gelir kaybı yaşıyoruz. Hasta çok sık gelirse de kesinti oluyor. Bilimsel bir dayanak yok. Ortalamanın altında kalınmasına bakılıyor. Ülkede herkesin zaten belli ekonomik kaygıları var. Siz hekimi reçete yazarken bile bunun dışında bırakırsanız bu hekimin doğru tedavi yapmasını engellemiş olursunuz. Hekim kalemi ve bütçesi arasında kalacak.”