Yabancı uyrukluların ABD'ye girişini kısıtlayan düzenlemenin kapsamı genişletildi
17.12.2025
Gazeteci Ali Çağatay, Radyo Sputnik’te yayınlanan Seyir Hali programında, ABD Başkanı Donald Trump’ın yabancı uyrukluların ABD’ye girişini kısıtlayan yeni düzenlemesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Çağatay, Trump yönetiminin yeni ülkeleri giriş yasağı kapsamına aldığını belirtti.Çağatay, şunları söyledi:
Ali Çağatay
Ali Çağatay
Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump’ın yabancı uyrukluların ABD’ye girişini daha da kısıtlayan yeni bir başkanlık bildirisi imzaladığını açıkladı. Yeni düzenlemeyle birlikte bazı ülke vatandaşlarına yönelik giriş yasağı ve vize kısıtlamalarının kapsamı genişletildi.
Gazeteci Ali Çağatay, Radyo Sputnik’te yayınlanan Seyir Hali programında, ABD Başkanı Donald Trump’ın yabancı uyrukluların ABD’ye girişini kısıtlayan yeni düzenlemesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Çağatay, Trump yönetiminin yeni ülkeleri giriş yasağı kapsamına aldığını belirtti.
Çağatay, şunları söyledi:
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, yeni bazı ülkeleri giriş yasağı kapsamına aldı. Burkina Faso, Mali, Nijer, Güney Sudan, Suriye, Laos ve Sierra Leone vatandaşlarına giriş kısıtlaması getirildi. Ayrıca ABD’nin Filistin’i devlet olarak tanımaması nedeniyle Filistin yönetimi belgelerine sahip kişilere de giriş sınırlaması uygulanıyor. Amerika daha önce Afganistan, Çad, Kongo, Myanmar, Ekvator Ginesi, Haiti, İran, Libya ve Yemen’e giriş yasağı getirmişti. Burundi, Küba, Laos, Sierra Leone, Togo, Türkmenistan ve Venezuela vatandaşlarına ise çeşitli kısıtlamalar uygulanmıştı. Son kararla birlikte yedi ülke daha bu kapsama girmiş oldu.