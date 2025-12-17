Yabancı uyrukluların ABD'ye girişini kısıtlayan düzenlemenin kapsamı genişletildi

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, yeni bazı ülkeleri giriş yasağı kapsamına aldı. Burkina Faso, Mali, Nijer, Güney Sudan, Suriye, Laos ve Sierra Leone vatandaşlarına giriş kısıtlaması getirildi. Ayrıca ABD’nin Filistin’i devlet olarak tanımaması nedeniyle Filistin yönetimi belgelerine sahip kişilere de giriş sınırlaması uygulanıyor. Amerika daha önce Afganistan, Çad, Kongo, Myanmar, Ekvator Ginesi, Haiti, İran, Libya ve Yemen’e giriş yasağı getirmişti. Burundi, Küba, Laos, Sierra Leone, Togo, Türkmenistan ve Venezuela vatandaşlarına ise çeşitli kısıtlamalar uygulanmıştı. Son kararla birlikte yedi ülke daha bu kapsama girmiş oldu.