Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SEYİR HALİ
Ali Çağatay, her sabah Türkiye ve dünya gündemiyle, radyo mikrofonunun başına geçiyor. Son dakika haberleri, gazete manşetleri, köşe yazıları, canlı bağlantılar ve çok daha fazlası bu programda.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251217/yabanci-uyruklularin-abdye-girisini-kisitlayan-duzenlemenin-kapsami-genisletildi-1101861046.html
Yabancı uyrukluların ABD'ye girişini kısıtlayan düzenlemenin kapsamı genişletildi
Yabancı uyrukluların ABD'ye girişini kısıtlayan düzenlemenin kapsamı genişletildi
Sputnik Türkiye
Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump’ın yabancı uyrukluların ABD’ye girişini daha da kısıtlayan yeni bir başkanlık bildirisi imzaladığını açıkladı. Yeni... 17.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-17T09:17+0300
2025-12-17T09:17+0300
seyi̇r hali̇
haberler
abd
donald trump
sierra leone
burkina faso
mali
laos
radyo sputnik
radyo
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098659610_1:0:710:399_1920x0_80_0_0_226eaacb777ae329e3d4671fcfe48bf6.jpg
Gazeteci Ali Çağatay, Radyo Sputnik’te yayınlanan Seyir Hali programında, ABD Başkanı Donald Trump’ın yabancı uyrukluların ABD’ye girişini kısıtlayan yeni düzenlemesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Çağatay, Trump yönetiminin yeni ülkeleri giriş yasağı kapsamına aldığını belirtti.Çağatay, şunları söyledi:
sierra leone
burkina faso
mali
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Ali Çağatay
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg
Ali Çağatay
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098659610_178:0:710:399_1920x0_80_0_0_326ac370a473f79895dec7595e5c9079.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
haberler, abd, donald trump, sierra leone, burkina faso, mali, laos, radyo sputnik, radyo, radyo, ali çağatay, seyir hali
haberler, abd, donald trump, sierra leone, burkina faso, mali, laos, radyo sputnik, radyo, radyo, ali çağatay, seyir hali

Yabancı uyrukluların ABD'ye girişini kısıtlayan düzenlemenin kapsamı genişletildi

09:17 17.12.2025
seyir hali
seyir hali - Sputnik Türkiye, 1920, 17.12.2025
Abone ol
Ali Çağatay - Sputnik Türkiye
Ali Çağatay
Tüm yazılar
Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump’ın yabancı uyrukluların ABD’ye girişini daha da kısıtlayan yeni bir başkanlık bildirisi imzaladığını açıkladı. Yeni düzenlemeyle birlikte bazı ülke vatandaşlarına yönelik giriş yasağı ve vize kısıtlamalarının kapsamı genişletildi.
Gazeteci Ali Çağatay, Radyo Sputnik’te yayınlanan Seyir Hali programında, ABD Başkanı Donald Trump’ın yabancı uyrukluların ABD’ye girişini kısıtlayan yeni düzenlemesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Çağatay, Trump yönetiminin yeni ülkeleri giriş yasağı kapsamına aldığını belirtti.
Çağatay, şunları söyledi:

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, yeni bazı ülkeleri giriş yasağı kapsamına aldı. Burkina Faso, Mali, Nijer, Güney Sudan, Suriye, Laos ve Sierra Leone vatandaşlarına giriş kısıtlaması getirildi. Ayrıca ABD’nin Filistin’i devlet olarak tanımaması nedeniyle Filistin yönetimi belgelerine sahip kişilere de giriş sınırlaması uygulanıyor. Amerika daha önce Afganistan, Çad, Kongo, Myanmar, Ekvator Ginesi, Haiti, İran, Libya ve Yemen’e giriş yasağı getirmişti. Burundi, Küba, Laos, Sierra Leone, Togo, Türkmenistan ve Venezuela vatandaşlarına ise çeşitli kısıtlamalar uygulanmıştı. Son kararla birlikte yedi ülke daha bu kapsama girmiş oldu.

Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала