https://anlatilaninotesi.com.tr/20251217/veri-caginda-saklama-teknolojileri--1101886927.html
Veri çağında saklama teknolojileri
Veri çağında saklama teknolojileri
Sputnik Türkiye
Gazeteci Serhat Ayan’ın Radyo Sputnik’te hazırlayıp sunduğu Yeni Şeyler Rehberi programında bugünkü konuğu Sandisk CEO’su Yosi Rafael oldu. 17.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-17T17:07+0300
2025-12-17T17:07+0300
2025-12-17T17:07+0300
yeri̇ ve zamani
radyo sputnik
radyo
radyo
serhat ayan
yeni̇ şeyler rehberi̇
yedekleme
teknoloji
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/11/1097966539_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_e4883f7ce468514829c8be52106a8e2d.jpg
Her gün milyarlarca gigabayt veri üretiliyor ve bu verilerin büyük bir kısmı uzun vadeli saklama amacıyla depolanıyor. Veri çağında saklama teknolojilerinin önemine değinen ve gazeteci Serhat Ayan'ın sorularını yanıtlayan Sandisk CEO'su Yosi Rafael, şunları aktardı:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Serhat Ayan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103204/86/1032048631_138:0:801:663_100x100_80_0_0_58eb37d6ef7689030fff4d60e6d411fe.jpg
Serhat Ayan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103204/86/1032048631_138:0:801:663_100x100_80_0_0_58eb37d6ef7689030fff4d60e6d411fe.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/11/1097966539_400:0:1600:900_1920x0_80_0_0_93ffcbba4afdb95b81a160236582eae5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Serhat Ayan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103204/86/1032048631_138:0:801:663_100x100_80_0_0_58eb37d6ef7689030fff4d60e6d411fe.jpg
radyo sputnik, radyo, radyo, serhat ayan, yeni̇ şeyler rehberi̇, yedekleme, teknoloji
radyo sputnik, radyo, radyo, serhat ayan, yeni̇ şeyler rehberi̇, yedekleme, teknoloji
Veri çağında saklama teknolojileri
Gazeteci Serhat Ayan’ın Radyo Sputnik’te hazırlayıp sunduğu Yeni Şeyler Rehberi programında bugünkü konuğu Sandisk CEO’su Yosi Rafael oldu.
Her gün milyarlarca gigabayt veri üretiliyor ve bu verilerin büyük bir kısmı uzun vadeli saklama amacıyla depolanıyor.
Veri çağında saklama teknolojilerinin önemine değinen ve gazeteci Serhat Ayan'ın sorularını yanıtlayan Sandisk CEO'su Yosi Rafael, şunları aktardı:
“Depolama ihtiyacı bitecek bir ihtiyaç değil. Önümüzdeki uzun yıllar boyunca yeni kartlar almaya devam edeceğiz gibi görünüyor. Kapasite ve hız birlikte ilerlemeli. Biz üreticiler fiyat/GB oranının sürekli makul olması için yeni teknolojiler üretiyoruz. Bu kadar yüksek çözünürlükte kayıtlar yaptığımız sürece hız da gerekmeye devam edecek. Eski teknolojide 1 saatte yapılan şimdi 10 dakikada yapılabiliyor. Yedekleme sadece Türkiye’deki değil tüm dünyadaki bir sorun. Mümkünse birden fazla farklı yerlerde yedeklemeler yapmak lazım. Bulut şu an flash belleğin yerini alacak bir yatırım değil. Hard disklerin en büyük düşmanı ise darbe almak. İnsanlara yedekleme yapmasını ve bunu otomatikleştirmelerini tavsiye ediyorum”