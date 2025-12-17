Veri çağında saklama teknolojileri

“Depolama ihtiyacı bitecek bir ihtiyaç değil. Önümüzdeki uzun yıllar boyunca yeni kartlar almaya devam edeceğiz gibi görünüyor. Kapasite ve hız birlikte ilerlemeli. Biz üreticiler fiyat/GB oranının sürekli makul olması için yeni teknolojiler üretiyoruz. Bu kadar yüksek çözünürlükte kayıtlar yaptığımız sürece hız da gerekmeye devam edecek. Eski teknolojide 1 saatte yapılan şimdi 10 dakikada yapılabiliyor. Yedekleme sadece Türkiye’deki değil tüm dünyadaki bir sorun. Mümkünse birden fazla farklı yerlerde yedeklemeler yapmak lazım. Bulut şu an flash belleğin yerini alacak bir yatırım değil. Hard disklerin en büyük düşmanı ise darbe almak. İnsanlara yedekleme yapmasını ve bunu otomatikleştirmelerini tavsiye ediyorum”