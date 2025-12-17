TTB Başkanı Alpay Azap: Covid-19 aşısının öldürdüğü iddiaları asılsız; aksine çok güvenilir

İki farklı şey tartışıyoruz. Ruhsat olmadan acil kullanım onayıyla aşılar kullanıldı. Aşıların ruhsatlarını almak belli prosüdür tamamlamayı gerektiriyordu ama tüm dünyada bu oldu. Bir yıl içerisinde tümü ruhsatlandı şu an ruhsatla yapılıyor. Prifzer avukatları doğru söylüyor. Çünkü bir tane bile Türkiye’ye aşı satmadı. Biontech firması aracı firma olmadan Türkiye’ye aşı dağıttı. Biontech’in sahibi iki Türk. Onlar aşıyı geliştirdi, Aralık ayında kullanıma girdi. Uğur Şahin ‘anavatanım olarak gördüğüm Almanya ve Türkiye’ye aracı şirket olmadan kendi ürettiğimiz aşıları vereceğim’ dedi. Geri kalan tüm ülkelerde aşıların dağıtımını Prifzer yaptı. Uğur Şahin bunu kolaylık olsun diye yaptı. Bizzat o aşıyı üreten firma Türkiye’ye vermiş oldu. Vurulduğumuz aşı ilk üretilen aşı olduğunu söyleyebiliriz. Covid-19 artık belli riskli hastalar için sorun. Artık çok ağır seyirli bir hastalık olmaktan çıktı. İddialara gelince neyse ki asılsız. Covid aşılarının kalp krizi ve felci artırdığını iddia edenler çok. Milyonlarca insanı karşılaştıran çok büyük takip çalışmaları var elimizde. Bu aşının kalp krizini artırmadığı gibi azalttığını gösteren çalışmalar var. Aşı bu açıdan güvenilir.