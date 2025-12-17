Türkiye
Şişli'de bir araç kaldırımdaki yayalara çarptı: İki kişi hayatını kaybetti
Şişli'de bir araç kaldırımdaki yayalara çarptı: İki kişi hayatını kaybetti
İstanbul Şişli'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir araç, kaldırımda yürüyen yayalara çarptı. Olayda iki kişi hayatını kaybetti. 17.12.2025, Sputnik Türkiye
i̇stanbul
şişli
trafik kazası
İstanbul Şişli'de Halide Edip Adıvar Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği iddia edilen bir araç, kaldırımda yürüyen yayalara hızla çarptı. Kazada yaralanan iki kişi hayatını kaybetti, altı kişi hastaneye kaldırıldı. Aracın ters yöne girdiği iddiası Darülazede Caddesi üzerinde iddiaya göre ters yönde seyreden bir araç önce bir motosiklete ardından da kaldırımda yürüyen yayalara çarptı. Olayda iki kişi hayatını kaybederken yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
17:34 17.12.2025 (güncellendi: 17:56 17.12.2025)
Ayrıntılar geliyor
İstanbul Şişli'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir araç, kaldırımda yürüyen yayalara çarptı. Olayda iki kişi hayatını kaybetti.
İstanbul Şişli'de Halide Edip Adıvar Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği iddia edilen bir araç, kaldırımda yürüyen yayalara hızla çarptı. Kazada yaralanan iki kişi hayatını kaybetti, altı kişi hastaneye kaldırıldı.

Aracın ters yöne girdiği iddiası

Darülazede Caddesi üzerinde iddiaya göre ters yönde seyreden bir araç önce bir motosiklete ardından da kaldırımda yürüyen yayalara çarptı. Olayda iki kişi hayatını kaybederken yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
