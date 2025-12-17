https://anlatilaninotesi.com.tr/20251217/sislide-bir-arac-kaldirimda-yuruyen-yayalara-carpti-iki-kisi-hayatini-kaybetti-1101887934.html

Şişli'de bir araç kaldırımdaki yayalara çarptı: İki kişi hayatını kaybetti

İstanbul Şişli'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir araç, kaldırımda yürüyen yayalara çarptı. Olayda iki kişi hayatını kaybetti. 17.12.2025, Sputnik Türkiye

İstanbul Şişli'de Halide Edip Adıvar Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği iddia edilen bir araç, kaldırımda yürüyen yayalara hızla çarptı. Kazada yaralanan iki kişi hayatını kaybetti, altı kişi hastaneye kaldırıldı. Aracın ters yöne girdiği iddiası Darülazede Caddesi üzerinde iddiaya göre ters yönde seyreden bir araç önce bir motosiklete ardından da kaldırımda yürüyen yayalara çarptı. Olayda iki kişi hayatını kaybederken yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

