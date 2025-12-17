Diyanet’in kargo ihalesi sonuçlandı: Sözleşme PTT ile imzalandı

Diyanet İşleri Başkanlığı kargo taşımacılığı hizmet alım işi ihalesini düzenledi. İhale için 33 milyon 15 bin 257 liralık yaklaşık maliyet hesabı yapıldı. 18 Kasım’da gerçekleştirilen ihaleye iki şirket teklif sundu. Tekliflerden biri geçersiz sayıldı ve geriye tek teklif kaldı. O teklif de PTT’nin teklifi oldu.

PTT, 29 milyon 974 bin 412 liralık teklifle ihaleyi aldı. Sözleşme, Diyanet İşleri Başkanlığı ile PTT arasında 12 Aralık 2025’te imzalandı. Hizmet kapsamında evrak, zarf, posta, dergi, kitap ve koli gibi gönderilerin yurt içi adreslerine taşınması öngörülüyor. Yükleme, taşıma ve boşaltma işlemleri PTT tarafından gerçekleştirilecek.

PTT, Varlık Fonu’na devredildikten sonra sürekli zarar ediyor. Varlık Fonu’na girene kadar kâr vardı, girdikten sonraki yıl itibarıyla zararlar başladı. Toplamda 3,6 milyar liralık zarar bilgisi var. Normalde sistem her yıl kârı artırmak üzerine kurulur ama burada her yıl zarar artıyor.