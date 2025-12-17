Meksika'dan BM'ye Venezüella çağrısı: 'Kan dökülmesini önleyin'

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251217/meksikadan-bmye-venezuella-cagrisi-kan-dokulmesini-onleyin-1101889101.html

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Venezüella ile ABD arasında tırmanan gerilime ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Sheinbaum, düzenlediği basın toplantısında, Meksika'nın Venezüella'ya yönelik her türlü dış müdahale ve yabancı müdahalesine karşı olduğunu vurguladı. Sheinbaum, Birleşmiş Milletler'e (BM) doğrudan seslenerek, kuruluşun sorumluluklarını yerine getirmesi çağrısı yaptı.'BM görevini yapmalı'Claudia Sheinbaum, açıklamasında, "Birleşmiş Milletler'i görevini yerine getirmeye çağırıyorum. BM orada değildi. Herhangi bir kan dökülmesini önlemek için rolünü üstlenmelidir" ifadelerini kullandı. Sheinbaum'un bu çağrısı, bölgede yaşanan son gelişmelerin ardından geldi.ABD'nin blokaj kararı ve Venezüella'nın tepkisiBu açıklamalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezüella'ya yönelik yeni bir hamlesinin ardından geldi. Trump, geçtiğimiz salı günü, yaptırım uygulanan tüm petrol tankerlerinin Venezüella'ya giriş ve çıkışını engelleyecek bir 'blokaj' emri verdi. Bu hamleyi "iğrenç bir tehdit" olarak niteleyen Venezüella hükümeti, kararı şiddetle reddettiğini bildirdi.Trump'ın, Venezüella rejimini 'yabancı terör örgütü' olarak nitelendirdiği ve bölgeye binlerce asker ile bir uçak gemisi de dahil olmak üzere onlarca savaş gemisi konuşlandırdığı aktarıldı. Tüm bu gelişmeler, iki ülke arasındaki gerilimi önemli ölçüde tırmandırdı.

