Lavrov: ABD'nin Venezüella'da kara harekatı başlatma planları anlaşmaya varma olasılığını baltalıyor
Lavrov: ABD'nin Venezüella'da kara harekatı başlatma planları anlaşmaya varma olasılığını baltalıyor
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD'nin Venezüella'da kara harekatı başlatma planlarının bir anlaşmaya varma umutlarını suya düşürdüğünü belirtti. 17.12.2025, Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD ordusunun Venezüella'da kara harekatlarına başlama planlarına dair açıklamada bulundu.Lavrov, ABD'nin bu yöndeki planlarının uluslararası arenadaki mevcut güç dengesi çerçevesinde bir anlaşmaya varılabileceğine dair umutları suya düşürdüğüne dikkat çekti.Rus diplomat, "Amerika Birleşik Devletleri Donanması’nın eylemlerinden son derece endişeliyiz. Genel olarak bakılırsa, Pentagon'un Karayipler'de sivil gemileri yargısız bir şekilde batırma gibi yasadışı eylemlerine ek olarak bir kara operasyonu planladıklarına dair savaş yanlısı açıklamaları da söz konusu. Tüm bunlar elbette uluslararası arenadaki mevcut güç dengesi çerçevesinde bir anlaşmaya varılabileceğine dair umutları baltalıyor" açıklamasında bulundu.Lavrov'un, İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında gazetecilere yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar:🔻Rus ve İran askeri yetkililerinin arasındaki temaslar, ortak tehditlerle mücadeleye yönelik eylemleri pekiştirmeyi amaçlıyor.🔻Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) yönetimi, Batı gündemini değil, kendi görevlerini titizlikle yerine getirirse İranlı yetkililerle bir anlaşmaya varabilir.🔻Avrupa, ABD'nin Ukrayna ile ilgili yapıcı çabalarını baltalamaya çalışıyor.🔻ABD'nin Venezüella'da kara harekatı başlatma planları, bir anlaşmaya varma olasılığını baltalıyor.🔻ABD'nin Karayip havzasındaki eylemleri, dünyanın çoğu ülkesi tarafından kabul edilmiyor.
Lavrov: ABD'nin Venezüella'da kara harekatı başlatma planları anlaşmaya varma olasılığını baltalıyor

17:16 17.12.2025 (güncellendi: 17:44 17.12.2025)
Sergey Lavrov
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD'nin Venezüella'da kara harekatı başlatma planlarının bir anlaşmaya varma umutlarını suya düşürdüğünü belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD ordusunun Venezüella'da kara harekatlarına başlama planlarına dair açıklamada bulundu.
Lavrov, ABD'nin bu yöndeki planlarının uluslararası arenadaki mevcut güç dengesi çerçevesinde bir anlaşmaya varılabileceğine dair umutları suya düşürdüğüne dikkat çekti.
Rus diplomat, "Amerika Birleşik Devletleri Donanması’nın eylemlerinden son derece endişeliyiz. Genel olarak bakılırsa, Pentagon'un Karayipler'de sivil gemileri yargısız bir şekilde batırma gibi yasadışı eylemlerine ek olarak bir kara operasyonu planladıklarına dair savaş yanlısı açıklamaları da söz konusu. Tüm bunlar elbette uluslararası arenadaki mevcut güç dengesi çerçevesinde bir anlaşmaya varılabileceğine dair umutları baltalıyor" açıklamasında bulundu.
Lavrov'un, İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında gazetecilere yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar:
🔻Rus ve İran askeri yetkililerinin arasındaki temaslar, ortak tehditlerle mücadeleye yönelik eylemleri pekiştirmeyi amaçlıyor.
🔻Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) yönetimi, Batı gündemini değil, kendi görevlerini titizlikle yerine getirirse İranlı yetkililerle bir anlaşmaya varabilir.
🔻Avrupa, ABD'nin Ukrayna ile ilgili yapıcı çabalarını baltalamaya çalışıyor.
🔻ABD'nin Venezüella'da kara harekatı başlatma planları, bir anlaşmaya varma olasılığını baltalıyor.
🔻ABD'nin Karayip havzasındaki eylemleri, dünyanın çoğu ülkesi tarafından kabul edilmiyor.
