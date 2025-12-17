https://anlatilaninotesi.com.tr/20251217/lavrov-abdnin-venezuellada-kara-harekati-baslatma-planlari-anlasmaya-varma-olasiligini-baltaliyor-1101887072.html

Lavrov: ABD'nin Venezüella'da kara harekatı başlatma planları anlaşmaya varma olasılığını baltalıyor

Lavrov: ABD'nin Venezüella'da kara harekatı başlatma planları anlaşmaya varma olasılığını baltalıyor

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD'nin Venezüella'da kara harekatı başlatma planlarının bir anlaşmaya varma umutlarını suya düşürdüğünü belirtti. 17.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-17T17:16+0300

2025-12-17T17:16+0300

2025-12-17T17:44+0300

dünya

rusya

rusya dışişleri bakanlığı

sergey lavrov

abd

venezüella

kara harekatı

i̇ran

i̇ran dışişleri bakanlığı

abbas arakçi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/11/1101887305_0:0:1179:663_1920x0_80_0_0_e803f9cbc102822a53c10fd75fcd92e2.png

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD ordusunun Venezüella'da kara harekatlarına başlama planlarına dair açıklamada bulundu.Lavrov, ABD'nin bu yöndeki planlarının uluslararası arenadaki mevcut güç dengesi çerçevesinde bir anlaşmaya varılabileceğine dair umutları suya düşürdüğüne dikkat çekti.Rus diplomat, "Amerika Birleşik Devletleri Donanması’nın eylemlerinden son derece endişeliyiz. Genel olarak bakılırsa, Pentagon'un Karayipler'de sivil gemileri yargısız bir şekilde batırma gibi yasadışı eylemlerine ek olarak bir kara operasyonu planladıklarına dair savaş yanlısı açıklamaları da söz konusu. Tüm bunlar elbette uluslararası arenadaki mevcut güç dengesi çerçevesinde bir anlaşmaya varılabileceğine dair umutları baltalıyor" açıklamasında bulundu.Lavrov'un, İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında gazetecilere yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar:🔻Rus ve İran askeri yetkililerinin arasındaki temaslar, ortak tehditlerle mücadeleye yönelik eylemleri pekiştirmeyi amaçlıyor.🔻Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) yönetimi, Batı gündemini değil, kendi görevlerini titizlikle yerine getirirse İranlı yetkililerle bir anlaşmaya varabilir.🔻Avrupa, ABD'nin Ukrayna ile ilgili yapıcı çabalarını baltalamaya çalışıyor.🔻ABD'nin Venezüella'da kara harekatı başlatma planları, bir anlaşmaya varma olasılığını baltalıyor.🔻ABD'nin Karayip havzasındaki eylemleri, dünyanın çoğu ülkesi tarafından kabul edilmiyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251217/venezuella-devlet-baskani-maduro-yeni-bir-vietnam-istemiyoruz-1101865870.html

rusya

abd

venezüella

i̇ran

amerika

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, abd, venezüella, kara harekatı, i̇ran, i̇ran dışişleri bakanlığı, abbas arakçi, amerika, abd, uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea)