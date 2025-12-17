https://anlatilaninotesi.com.tr/20251217/italyada-bir-dagin-yamacinda-binlerce-dinozor-ayak-izi-bulundu-yamac-alpler-olusmadan-once-1101862253.html
İtalya'da bir dağın yamacında binlerce dinozor ayak izi bulundu: Yamaç Alpler oluşmadan önce düzlükmüş
17.12.2025
2025-12-17T10:46+0300
Kuzey İtalya'daki Stelvio milli parkında 210 milyon yıl öncesine ait binlerce dinozor ayak izi bulundu. Çapları 40 cm'ye kadar ulaşan ayak izleri, paralel sıralar halinde dizilmiş olup, birçoğunda ayak parmaklarının ve pençelerin belirgin izleri görülüyor.Dikey bir yamaçta görüldüDinozorların, uzun boyunlu, küçük başlı ve keskin pençeli otçul hayvanlar olan prosauropodlar olduğu düşünülüyor. Ayak izleri dikey bir yamaçta görüldü ve uzmanlar bunu şöyle açıklıyor; Yaklaşık 250 ila 201 milyon yıl önceki Triyas döneminde ise bu dik kaya yüzeyi, gelgitlerin etkili olduğu bir kıyı düzlüğüydü. Daha sonra bu alan, Alpler’in oluşum sürecinin bir parçası haline geldi.Sürülerin uyum içinde hareket ettiğini belirten paleontolog Cristiano Dal Sasso, "Ayrıca, hayvan gruplarının belki de savunma amacıyla bir daire şeklinde toplanması gibi daha karmaşık davranışların izleri de mevcut" değerlendirmesini yaptı. İtalyan Kültür Bakanlığı'ndan yapılan basın açıklamasına göre, bölge ıssız ve patikalarla ulaşılamıyor, bu nedenle onun yerine dronlar ve uzaktan algılama teknolojisi kullanılacak.
