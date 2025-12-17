‘Avrupa ülkelerinin Amerikan uydusu olduğu gerçeği Ukrayna krizi ile açığa çıktı’

“Uluslararası ilişkiler konusunda önemli bir boyut. Şimdiye kadar başat rolde Amerika vardı, tek kutuplu dünya düzeni devam ediyor. Demokrasi, insan hakları, serbest piyasa ekonomisi gibi politikaları dünyaya yaymak istiyorlardı. Belgede Amerika’nın çok kutuplu dünya dengesini kabul ettiğini görüyoruz. Belgeyle tek taraflıdan çok kutupluya doğru geçiş kabul edildi. Kendisinden başka, kendisi kadar güçlü ülkeler olduğunu kabul ediyor. Trump’ın davranışları da ‘Çok göç aldık, karmaşık bir halk yapısına sahibiz kendi içimizde düzeltelim’ yönündeydi. Belgede ‘teknolojik üretim boyutları’, ‘teknolojik yarışma’ ve ‘endüstriyel üretim’ gibi laflar öne çıkıyor. Birtakım çatışma ve askeri boyutlardan bir rekabet boyutuna geçiliyor. Trump izole bir duruma geçmeyeceğini ifade ediyor.

Yalnız kalan Avrupalılar İspanya ve Portekiz gibi ülkelerle görüşüyor ancak onlar ekonomik açıdan Avrupa için çok önemli ülkeler değil. Trump’ın askeri üretimine bile katılmayacaklarını söylediler. ABD kendi çevresi içinde başat bir boyut oynamak istiyor. Güney Doğu Asya çok önemli. Avrupa önemini kaybetmiş bulunuyor. Avrupa, Amerika için İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra kendi ürettiği malları satacak yer olması açısından önemliydi. Avrupa’yı canlandırdı, komünizmle yönetilen Rusya vardı. Buna karşı bir yapı oluşturdu. Yapı içinde de önemli silah satışları yaptı ve bundan da zenginleşti. Pentagon büyüdü. Savunma Bakanlığı’nın adı ‘Savaş Bakanlığı’ oldu.

Donald Trump bir iş adamıydı. Bu adamı uluslararası ilişkiler ya da hukuk profesörü değil işletme ve pazarlama profesörü incelemeli. Bir pazarlamacı gibi davranıyor. Durumu olaylara göre belirliyor. Yüzde 300 gümrük koyacağını söylüyor, Çin cevap verince gümrük vergisini indiriyor. Rusya’yı da MAGA sisteminin içinde görüyor. Avrupa’nın yeni yöneticileri zayıf, kendi ülkelerini koordine edemiyorlar. Onların rakibi olan sağ gruplar iktidara gelsin istiyorlar. Avrupa’nın ‘aşırı sağ’ dediği gruplar da gereksiz savaştan, Amerikan petrolünü almaktan, göç almaktan, bu göçü de birtakım insancıl boyutlar içinde görmekten ve bu yüzden sosyal yapılarını, kültürlerini ve ekonomik boyutlarda gerilemeyi gören insanlar. Kendi siyasal güçlerini korumayı önemsiyorlar. İktidara kim gelirse gelsin dolaylı cümlelerle aynı şeyi yapıyor. Bir Alman bakan ‘Seçmenlerim barış isteseler de bu olaya karşı sonuna kadar savaşacağım’ diyor. Kamuoyunun istediğini yapmalılar. Olayı analiz ettiğin şekilde yönetirsen faşist rejime geçmiş olursun. Maalesef demokrasilerde böyle bir durum var. Seçilen insanlar kendilerini ilahi bir durumda görüp kendi görüşleri açısından olaylara yaklaşıyorlar.

Avrupa’daki durum da bu. Savaş biterse seçimlere gidilecek ve iktidarı kaybetme korkusu var. Barış olursa ekonomik açıdan ülkeler başka ülkelerle iş birliğine gidecek. Almanya-Rusya iş birliğinin olabileceğini düşünüyorum. Geniş topraklar, geniş kaynaklar, Alman teknolojisi ile birleşen bir yapı ve kültürde de fazla bir fark yok. Trump’ın ‘zayıf yöneticiler, kendi sosyal yapılarını yok ediyorlar, keşke sağ yönetimler gelse’ teşhisi doğru. Asıl endüstriyel rekabeti öne çıkarıyor.”