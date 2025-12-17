20 kilo veren Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hastalığını açıkladı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251217/20-kilo-veren-bolu-belediye-baskani-tanju-ozcan-hastaligini-acikladi-1101873278.html

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan kısa sürede hızla zayıflayınca akıllara hasta mı sorusu geldi. 20 kilo veren Özcan, 'pankreatit' hastalığına yakalandığını ve bu nedenle diyabet hastası olduğunu belirtirken, "Beni bir süredir görmeyenler birden o kadar zayıfladığımda ‘Kötü hastalığa mı yakalanmış, kanser mi olmuş?’ diye merak ettiler. Kanser hastası değilim" dedi. Kötü hastalığa mı yakalanmış, kanser mi olmuş?Kısa sürede verdiği kilolarla gündem olan Özcan sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi. Pankreatit rahatsızlığı geçirdiğini anlatan Özcan şunları anlattı: “Ben bir pankreatit rahatsızlığı geçirdim. Hatta 2 kez geçirdim aynı rahatsızlığı. İkinciden sonra şeker hastası, TİP-2 diyabet hastası olduk. Bunun da etkisiyle olsa gerek gıda tüketimimizi de azalttık. 20 kilo civarı kilo verdim. Sonra 3-4 kilo aldım. Beni bir süredir görmeyenler birden o kadar zayıfladığımda ‘Kötü hastalığa mı yakalanmış, kanser mi olmuş?’ diye merak ettiler. Kanser hastası değilim. Daha 2 gün önce de kan tetkiklerimi yaptırdım. Ama bu konuda bana dua eden binlerce insan olduğunu biliyorum. Şu anda benim çalışmamı etkileyecek bir rahatsızlığım yok. Sadece daha dikkatli olmam gerekiyor beslenme konusunda. Düzenli beslenmeye alışkın olmadığımız için şekerle baş edemiyoruz. Arzu edilen değerlere düşmedi. Ama en azından kilo verişim durdu ve tekrar toparlamış oldum. Hayır duasını eksik etmeyenlerden Allah razı olsun. Şu anda görevimi yapmamı engelleyecek bir rahatsızlığım yok."Pankreatit nedir?Pankreatit pankreasın akut inflamatuar bir hastalığıdır. Akut pankreatit genellikle safra sorunları ya da çok fazla alkol tüketimi nedeniyle ani şekilde ortaya çıkan ve kısa süreyle pankreasın iltihaplanması durumudur.

