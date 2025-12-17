https://anlatilaninotesi.com.tr/20251217/17-aralik-rusya-stratejik-fuze-kuvvetleri-gunu-1101891242.html
17 Aralık: Rusya Stratejik Füze Kuvvetleri Günü
17 Aralık: Rusya Stratejik Füze Kuvvetleri Günü
17 Aralık: Rusya Stratejik Füze Kuvvetleri Günü
19:43 17.12.2025 (güncellendi: 19:51 17.12.2025)
17 Aralık 1959 tarihinde SSCB Bakanlar Kurulu, Füze Kuvvetleri Komutanlığı, Stratejik Füze Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı ve diğer askeri komuta organlarının kurulmasına ilişkin bir kararname yayınladı.
Günümüzde ise Rusya Stratejik Füze Kuvvetleri grubunda modern silahların payı yüzde 88'e çıkarılmış durumda.
Rusya Stratejik Füze Kuvvetleri’nde yer alan modern silahlar:
Aralık 2019'da Avangard füze sistemi muharebe görevine başladı.
Eylül 2023'te, her biri 200 tondan fazla ağırlığa sahip, ağır sınıf sıvı yakıtlı kıtalararası balistik füzeyle donatılmış stratejik Sarmat füze sistemi muharebe görevine başladı. Sistem, Stratejik Füze Kuvvetleri'nde halihazırda hizmette olan Voevoda füzelerinin yerini almak üzere geliştirildi.
Ekim 2023'te, nükleer enerjiyle çalışan stratejik seyir füzesi Burevestnik devlet testlerini başarıyla tamamladı. Rus askeri yetkilileri, alçak irtifada uçan ve fark edilmesi zor seyir füzesinin hem mevcut hem de geleceğe dönük geliştirilen tüm füze savunma ve hava savunma sistemlerine karşı zarar görmez olduğunu açıkladı.
21 Kasım 2024'te Rusya, nükleer olmayan savaş başlığına sahip Oreşnik hipersonik balistik füze sistemini muharebe koşullarında test etti.
Kasım 2024'te Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Oreşnik'in seri üretiminin başlayacağını duyurdu.
Günümüzde Stratejik Füze Kuvvetleri, Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin bir kolu olup ülkenin stratejik nükleer kuvvetlerinin en önemli bileşenini oluşturuyor. Stratejik Füze Kuvvetleri’nin füze taşıma araçlarının ve nükleer savaş başlıklarının yüzde 60'ından fazlasını bulundurması, gelişmiş muharebe komuta ve kontrol sisteminin yetenekleriyle birlikte Stratejik Füze Kuvvetleri’nin nükleer caydırıcılık da dahil olmak üzere görevlerini güvenilir bir şekilde yerine getirmesini sağlamaktadır.