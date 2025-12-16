Türkiye
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemin nabzını tutuyoruz.Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini Gün Ortası’nda konuşuyoruz.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251216/yogun-ultra-islenmis-gida-tuketimi-kolon-kanseri-iliskili-polip-riskini-artiriyor-1101844486.html
Yoğun ultra işlenmiş gıda tüketimi 'kolon kanseri' ilişkili polip riskini artırıyor
Yoğun ultra işlenmiş gıda tüketimi 'kolon kanseri' ilişkili polip riskini artırıyor
Son dönemde kolon kanseri görülme oranlarında özellikle 50 yaş altı kadınlar arasında dikkat çekici bir artış yaşandığı bildirildi. Bilimsel verilere dayanan...
Okan Aslan, Radyo Sputnik’te yayınlanan Gün Ortası programında kolon kanserine ilişkin güncel araştırma sonuçlarını aktardı. Aslan, yapılan çalışmalarda özellikle ultra işlenmiş gıdaların ciddi bir risk faktörü olarak öne çıktığını belirtti.Aslan, konuya ilişkin şunları söyledi:
Yoğun ultra işlenmiş gıda tüketimi 'kolon kanseri' ilişkili polip riskini artırıyor

Okan Aslan
Son dönemde kolon kanseri görülme oranlarında özellikle 50 yaş altı kadınlar arasında dikkat çekici bir artış yaşandığı bildirildi. Bilimsel verilere dayanan araştırmalar, bu artışın rastlantısal olmadığını ortaya koyuyor.
Okan Aslan, Radyo Sputnik’te yayınlanan Gün Ortası programında kolon kanserine ilişkin güncel araştırma sonuçlarını aktardı.
Aslan, yapılan çalışmalarda özellikle ultra işlenmiş gıdaların ciddi bir risk faktörü olarak öne çıktığını belirtti.
Aslan, konuya ilişkin şunları söyledi:

Kolon kanseri son dönemde özellikle 50 yaş altı kadınlarda dramatik şekilde artıyor. Bu artış rastgele değil. Bilimsel bir çalışmanın sonuçlarına dayanıyor. İncelenen katılımcı sayısı 29 bin, takip süresi 24 yıl. Günde ortalama 10 porsiyon ultra işlenmiş gıda tüketen grubun en yüksek risk grubunu oluşturduğu görülüyor.

Araştırma bulgularına göre, ultra işlenmiş gıdaları yoğun tüketen bireylerde kolon kanseriyle ilişkili poliplerin görülme oranı yüzde 45 daha fazla. Riskli gıdalar arasında hazır ekmekler, dondurulmuş pizzalar, paketli bisküvi ve atıştırmalıklar, şekerli ve tatlandırıcılı içecekler, işlenmiş et ürünleri ile hazır çorbalar ve soslar yer alıyor.

İşlenmiş gıdaların bağırsak mikroflorasını bozduğu, kronik iltihaplanmayı artırdığı, lif, vitamin ve antioksidan eksikliğine yol açtığı ifade ediliyor. Ayrıca hormon dengesi ve metabolizma üzerinde de olumsuz etkileri bulunuyor.

