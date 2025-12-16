Yoğun ultra işlenmiş gıda tüketimi 'kolon kanseri' ilişkili polip riskini artırıyor

Kolon kanseri son dönemde özellikle 50 yaş altı kadınlarda dramatik şekilde artıyor. Bu artış rastgele değil. Bilimsel bir çalışmanın sonuçlarına dayanıyor. İncelenen katılımcı sayısı 29 bin, takip süresi 24 yıl. Günde ortalama 10 porsiyon ultra işlenmiş gıda tüketen grubun en yüksek risk grubunu oluşturduğu görülüyor.

Araştırma bulgularına göre, ultra işlenmiş gıdaları yoğun tüketen bireylerde kolon kanseriyle ilişkili poliplerin görülme oranı yüzde 45 daha fazla. Riskli gıdalar arasında hazır ekmekler, dondurulmuş pizzalar, paketli bisküvi ve atıştırmalıklar, şekerli ve tatlandırıcılı içecekler, işlenmiş et ürünleri ile hazır çorbalar ve soslar yer alıyor.

İşlenmiş gıdaların bağırsak mikroflorasını bozduğu, kronik iltihaplanmayı artırdığı, lif, vitamin ve antioksidan eksikliğine yol açtığı ifade ediliyor. Ayrıca hormon dengesi ve metabolizma üzerinde de olumsuz etkileri bulunuyor.