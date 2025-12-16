Uyuşturucudan ölümler iki yılda iki kat arttı

“İçişleri Bakanı Yerlikaya, 2015’te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 40 bin kişinin tutuklandığını açıkladı. Kırmızı bültenle narkotik suçlardan aranan 51 yabancı şahısın da Türkiye sınırları içerisinde yakalandığını söyledi. Bakan, Avrupa Uyuşturucu Ajansı’nın 2025 raporuna göre madde bağlantılı ölümler açısından veri paylaşan 21 ülke içerisinde Türkiye’nin 18’inci sırada olduğunu da belirtti. Bu ölüm verisi dikkat çekici. Peki bu oran rakam olarak neye karşılık geliyor? Emniyet’in hazırladığı uyuşturucu raporuna göre 2022’de 246 olan uyuşturucu kaynaklı ölüm 2024 yılında 427’ye çıktı. Neredeyse iki yılda ikiye katlandı. 30 yaş altı ölümlerin büyük bölümünde sentetik maddelerin etkili olduğu da raporda belirtiliyor. Uyuşturucudan ölüm sayısı Türkiye’de 2024’de yüzde 42’lik bir artışla bir anda yükselmiş durumda. Rapora göre 2024’te 94 milyon sentetik ilaç ele geçirilmiş. Yani her yıl daha fazla ilaç yasa dışı ellerle gençlere ulaştırılıyor. Sadece İstanbul’da çok sayıda merdiven altı üretim yapan yerler tespit ediliyor. Uyuşturucu ticareti deyince sadece sokakta alışveriş yapanlar gelmesin, sistem içerisinde, hastanelerde olup isteğe göre reçete hazırlayan sağlık çalışanlarının da yakalandığını raporlarda görüyoruz. Mücadele ediliyor ama Emniyet’in tek başına yaptığı mücadele de yetmez. Uyuşturucu kullanımındaki artışın diğer suçlardaki artışla nasıl doğru orantılı olduğunu görmek için alim olmaya da gerek yok”