YERİ VE ZAMANI
Ekonomiden siyasete, dış politikadan spora, dünya ve Türkiye’de olup bitenler sonuçlarıyla Güçlü Özgan ile Yeri ve Zamanı programında konuşuluyor.
Uyuşturucudan ölümler iki yılda iki kat arttı
Uyuşturucudan ölümler iki yılda iki kat arttı
Gazeteci Güçlü Özgan'ın, Radyo Sputnik'teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konusu Emniyet'in uyuşturucu raporu oldu.
Emniyet’in hazırladığı 2025 Türkiye Uyuşturucu Raporu'na göre uyuşturucu bağımlılığında büyük artış yaşandı. 2022'de 246 olan ölüm vakası geçen yıl 427'ye çıktı. 30 yaş altı ölüm vakalarının büyük bölümünde ucuz ve kolay erişilebilir olan bonzai, metamfetamin gibi sentetik maddeler tespit edildi.Raporu Yeri ve Zamanı’nda değerlendiren gazeteci Güçlü Özgan, uyuşturucu kullanımındaki artışın diğer suçlardaki artışla doğru orantılı olduğunu söyledi.Özgan, şunları aktardı:
Güçlü Özgan
Uyuşturucudan ölümler iki yılda iki kat arttı

Gazeteci Güçlü Özgan’ın, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konusu Emniyet’in uyuşturucu raporu oldu.
Emniyet’in hazırladığı 2025 Türkiye Uyuşturucu Raporu'na göre uyuşturucu bağımlılığında büyük artış yaşandı. 2022'de 246 olan ölüm vakası geçen yıl 427'ye çıktı. 30 yaş altı ölüm vakalarının büyük bölümünde ucuz ve kolay erişilebilir olan bonzai, metamfetamin gibi sentetik maddeler tespit edildi.
Raporu Yeri ve Zamanı’nda değerlendiren gazeteci Güçlü Özgan, uyuşturucu kullanımındaki artışın diğer suçlardaki artışla doğru orantılı olduğunu söyledi.
Özgan, şunları aktardı:
“İçişleri Bakanı Yerlikaya, 2015’te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 40 bin kişinin tutuklandığını açıkladı. Kırmızı bültenle narkotik suçlardan aranan 51 yabancı şahısın da Türkiye sınırları içerisinde yakalandığını söyledi. Bakan, Avrupa Uyuşturucu Ajansı’nın 2025 raporuna göre madde bağlantılı ölümler açısından veri paylaşan 21 ülke içerisinde Türkiye’nin 18’inci sırada olduğunu da belirtti. Bu ölüm verisi dikkat çekici. Peki bu oran rakam olarak neye karşılık geliyor? Emniyet’in hazırladığı uyuşturucu raporuna göre 2022’de 246 olan uyuşturucu kaynaklı ölüm 2024 yılında 427’ye çıktı. Neredeyse iki yılda ikiye katlandı. 30 yaş altı ölümlerin büyük bölümünde sentetik maddelerin etkili olduğu da raporda belirtiliyor. Uyuşturucudan ölüm sayısı Türkiye’de 2024’de yüzde 42’lik bir artışla bir anda yükselmiş durumda. Rapora göre 2024’te 94 milyon sentetik ilaç ele geçirilmiş. Yani her yıl daha fazla ilaç yasa dışı ellerle gençlere ulaştırılıyor. Sadece İstanbul’da çok sayıda merdiven altı üretim yapan yerler tespit ediliyor. Uyuşturucu ticareti deyince sadece sokakta alışveriş yapanlar gelmesin, sistem içerisinde, hastanelerde olup isteğe göre reçete hazırlayan sağlık çalışanlarının da yakalandığını raporlarda görüyoruz. Mücadele ediliyor ama Emniyet’in tek başına yaptığı mücadele de yetmez. Uyuşturucu kullanımındaki artışın diğer suçlardaki artışla nasıl doğru orantılı olduğunu görmek için alim olmaya da gerek yok”
