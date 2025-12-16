Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251216/tff-duyurdu-248-kisiye-hak-mahrumiyeti-cezasi-verildi-1101847260.html
TFF duyurdu: 248 hakem ve futbolcuya hak mahrumiyeti cezası
TFF duyurdu: 248 hakem ve futbolcuya hak mahrumiyeti cezası
Sputnik Türkiye
TFF, bahis soruşturmasında adı geçen 248 kişi hakkında kararı açıkladı. 16.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-16T15:00+0300
2025-12-16T15:38+0300
türkiye futbol federasyonu (tff)
hakem
bahis
yasa dışı bahis
futbolcu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/1a/1090836442_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_3e2386f2b16971a78710e3adc439aca2.jpg
TFF Hukuk Müşavirliği tarafından bahis soruşturmasında ismi geçen 248 futbolcu ve hakeme 45 gün ila 12 ay arasında hak mahrumiyeti cezası verildiği açıklandı.224 futbolcu ve 24 hakem listedeTürkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) bahis oynayan 197’si amatör 224 futbolcuya ve 24 hakeme daha 45 gün ile 12 ay arasında hak mahrumiyeti cezası verdi.TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:"Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 16.12.2025 tarih ve 37 sayılı toplantısında FDT’nin 57. maddesi uyarınca Kurulumuza sevk edilen, 'A Takım' listelerinde yer alan veya ilgili lig statüleri uyarınca esame listesine yazılarak profesyonel müsabakalarda oynatılabilen amatör statüdeki 197 futbolcu, 10.11.2025 tarihinde PFDK’ya sevk edilen 1024 futbolcunun haricinde soruşturması tamamlanan 27 futbolcu, 28.10.2025 tarihinde PFDK’ya sevk edilen 152 hakem haricinde ilave soruşturma kapsamındaki 22 hakem ve daha önce haklarında Kurulumuzca incelemenin devamına karar verilen 2 hakem hakkındaki almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir."
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/1a/1090836442_0:0:649:486_1920x0_80_0_0_08d25553b6dacdf91e34fa58e38c8e60.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
türkiye futbol federasyonu (tff), hakem, bahis, yasa dışı bahis, futbolcu
türkiye futbol federasyonu (tff), hakem, bahis, yasa dışı bahis, futbolcu

TFF duyurdu: 248 hakem ve futbolcuya hak mahrumiyeti cezası

15:00 16.12.2025 (güncellendi: 15:38 16.12.2025)
hakem
hakem - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2025
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
TFF, bahis soruşturmasında adı geçen 248 kişi hakkında kararı açıkladı.
TFF Hukuk Müşavirliği tarafından bahis soruşturmasında ismi geçen 248 futbolcu ve hakeme 45 gün ila 12 ay arasında hak mahrumiyeti cezası verildiği açıklandı.

224 futbolcu ve 24 hakem listede

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) bahis oynayan 197’si amatör 224 futbolcuya ve 24 hakeme daha 45 gün ile 12 ay arasında hak mahrumiyeti cezası verdi.
TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 16.12.2025 tarih ve 37 sayılı toplantısında FDT’nin 57. maddesi uyarınca Kurulumuza sevk edilen, 'A Takım' listelerinde yer alan veya ilgili lig statüleri uyarınca esame listesine yazılarak profesyonel müsabakalarda oynatılabilen amatör statüdeki 197 futbolcu, 10.11.2025 tarihinde PFDK’ya sevk edilen 1024 futbolcunun haricinde soruşturması tamamlanan 27 futbolcu, 28.10.2025 tarihinde PFDK’ya sevk edilen 152 hakem haricinde ilave soruşturma kapsamındaki 22 hakem ve daha önce haklarında Kurulumuzca incelemenin devamına karar verilen 2 hakem hakkındaki almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir."
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала