https://anlatilaninotesi.com.tr/20251216/tff-duyurdu-248-kisiye-hak-mahrumiyeti-cezasi-verildi-1101847260.html
TFF duyurdu: 248 hakem ve futbolcuya hak mahrumiyeti cezası
TFF duyurdu: 248 hakem ve futbolcuya hak mahrumiyeti cezası
Sputnik Türkiye
TFF, bahis soruşturmasında adı geçen 248 kişi hakkında kararı açıkladı. 16.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-16T15:00+0300
2025-12-16T15:00+0300
2025-12-16T15:38+0300
türkiye futbol federasyonu (tff)
hakem
bahis
yasa dışı bahis
futbolcu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/1a/1090836442_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_3e2386f2b16971a78710e3adc439aca2.jpg
TFF Hukuk Müşavirliği tarafından bahis soruşturmasında ismi geçen 248 futbolcu ve hakeme 45 gün ila 12 ay arasında hak mahrumiyeti cezası verildiği açıklandı.224 futbolcu ve 24 hakem listedeTürkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) bahis oynayan 197’si amatör 224 futbolcuya ve 24 hakeme daha 45 gün ile 12 ay arasında hak mahrumiyeti cezası verdi.TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:"Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 16.12.2025 tarih ve 37 sayılı toplantısında FDT’nin 57. maddesi uyarınca Kurulumuza sevk edilen, 'A Takım' listelerinde yer alan veya ilgili lig statüleri uyarınca esame listesine yazılarak profesyonel müsabakalarda oynatılabilen amatör statüdeki 197 futbolcu, 10.11.2025 tarihinde PFDK’ya sevk edilen 1024 futbolcunun haricinde soruşturması tamamlanan 27 futbolcu, 28.10.2025 tarihinde PFDK’ya sevk edilen 152 hakem haricinde ilave soruşturma kapsamındaki 22 hakem ve daha önce haklarında Kurulumuzca incelemenin devamına karar verilen 2 hakem hakkındaki almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir."
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/1a/1090836442_0:0:649:486_1920x0_80_0_0_08d25553b6dacdf91e34fa58e38c8e60.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
türkiye futbol federasyonu (tff), hakem, bahis, yasa dışı bahis, futbolcu
türkiye futbol federasyonu (tff), hakem, bahis, yasa dışı bahis, futbolcu
TFF duyurdu: 248 hakem ve futbolcuya hak mahrumiyeti cezası
15:00 16.12.2025 (güncellendi: 15:38 16.12.2025)
Ayrıntılar geliyor
TFF, bahis soruşturmasında adı geçen 248 kişi hakkında kararı açıkladı.
TFF Hukuk Müşavirliği tarafından bahis soruşturmasında ismi geçen 248 futbolcu ve hakeme 45 gün ila 12 ay arasında hak mahrumiyeti cezası verildiği açıklandı.
224 futbolcu ve 24 hakem listede
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) bahis oynayan 197’si amatör 224 futbolcuya ve 24 hakeme daha 45 gün ile 12 ay arasında hak mahrumiyeti cezası verdi.
TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 16.12.2025 tarih ve 37 sayılı toplantısında FDT’nin 57. maddesi uyarınca Kurulumuza sevk edilen, 'A Takım' listelerinde yer alan veya ilgili lig statüleri uyarınca esame listesine yazılarak profesyonel müsabakalarda oynatılabilen amatör statüdeki 197 futbolcu, 10.11.2025 tarihinde PFDK’ya sevk edilen 1024 futbolcunun haricinde soruşturması tamamlanan 27 futbolcu, 28.10.2025 tarihinde PFDK’ya sevk edilen 152 hakem haricinde ilave soruşturma kapsamındaki 22 hakem ve daha önce haklarında Kurulumuzca incelemenin devamına karar verilen 2 hakem hakkındaki almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir."