Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri - Sputnik Türkiye, 1920
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251216/rus-yeni-nesil-kesif-ve-saldiri-kompleksi-skat-350m-ihasi-ve-kub-2e-gudumlu-devriye-muhimmati-1101847554.html
Rus yeni nesil keşif ve saldırı kompleksi: SKAT 350M İHA'sı ve KUB-2E güdümlü devriye mühimmatı
Rus yeni nesil keşif ve saldırı kompleksi: SKAT 350M İHA'sı ve KUB-2E güdümlü devriye mühimmatı
Sputnik Türkiye
SKAT 350M İHA'sı ve KUB-2E güdümlü devriye mühimmatından oluşan yeni nesil keşif ve saldırı kompleksi, düşman hedeflerinin tespiti, koordinatlarının iletilmesi... 16.12.2025, Sputnik Türkiye
Kompleksin teknik özellikleri, Sputnik'in videolu infografiğinde.
SKAT 350M İHA'sı ve KUB-2E güdümlü devriye mühimmatından oluşan yeni nesil keşif ve saldırı kompleksi, düşman hedeflerinin tespiti, koordinatlarının iletilmesi ve imhası için tasarlanmıştır.
Kompleksin teknik özellikleri, Sputnik'in videolu infografiğinde.
