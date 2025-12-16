https://anlatilaninotesi.com.tr/20251216/rus-yeni-nesil-kesif-ve-saldiri-kompleksi-skat-350m-ihasi-ve-kub-2e-gudumlu-devriye-muhimmati-1101847554.html
Rus yeni nesil keşif ve saldırı kompleksi: SKAT 350M İHA'sı ve KUB-2E güdümlü devriye mühimmatı
Rus yeni nesil keşif ve saldırı kompleksi: SKAT 350M İHA'sı ve KUB-2E güdümlü devriye mühimmatı
Sputnik Türkiye
SKAT 350M İHA'sı ve KUB-2E güdümlü devriye mühimmatından oluşan yeni nesil keşif ve saldırı kompleksi, düşman hedeflerinin tespiti, koordinatlarının iletilmesi... 16.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-16T15:09+0300
2025-12-16T15:09+0300
2025-12-16T15:09+0300
multi̇medya
i̇nfografi̇k
rusya
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
vi̇deo
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/10/1101847394_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_f65aac5dff368c63cfdafe2f5d6b53fe.png
Kompleksin teknik özellikleri, Sputnik'in videolu infografiğinde.
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/10/1101847394_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_b311d0ebdb1d67edff567aad2c4ed0ee.png
Rus yeni nesil keşif ve saldırı kompleksi: SKAT 350M İHA'sı ve KUB-2E güdümlü devriye mühimmatı
Sputnik Türkiye
Rus yeni nesil keşif ve saldırı kompleksi: SKAT 350M İHA'sı ve KUB-2E güdümlü devriye mühimmatı
2025-12-16T15:09+0300
true
PT0M50S
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇nfografi̇k, rusya, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), vi̇deo, видео
i̇nfografi̇k, rusya, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), vi̇deo, видео
Rus yeni nesil keşif ve saldırı kompleksi: SKAT 350M İHA'sı ve KUB-2E güdümlü devriye mühimmatı
SKAT 350M İHA'sı ve KUB-2E güdümlü devriye mühimmatından oluşan yeni nesil keşif ve saldırı kompleksi, düşman hedeflerinin tespiti, koordinatlarının iletilmesi ve imhası için tasarlanmıştır.
Kompleksin teknik özellikleri, Sputnik'in videolu infografiğinde.