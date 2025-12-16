Ceyhun Bozkurt: Türkiye’nin terörsüz günlere uyanacağına inanıyorum

Öcalan görüşmede belediyelere pay istemiş. Gabar’da çıkan petrolden ve diğer enerji kaynaklarından, belediyelere pay aktarılsın şeklinde mali özerklik kapsamı içine sokulmasını istemiş. Güya özerklik de istemiş bilmiyoruz tabii ki. Güya derken; karşı çıkma amacıyla değil, böyle bir şeye yalanlama da gelmedi doğrulama da gelmedi bilemiyoruz. Saygı ağabey öyle yazdı. Şunu yazmamış keşke yazsaymış. Ortak politikalar mutabakat metni diyince size bir şey hatırlatıyor mu bilmiyorum ama bu metin altı parti artı dışarıdan HDP’nin desteklediği ittifakın 2023 seçimlerinde hazırladığı uygulayacağı politikaların temelini oluşturuyor. Altı partinin imzası bulunan ortak mutabakat metninde şöyle bir bölüm vardı: İllerin, İl Özel İdaresi’nden alacakları pay içinde illerin ticarete ve üretime yaptıkları katkı da göz önünde bulundurularak payı artırılacak. Bu ne demek? HDP’nin ve PKK’nın yıllardır talebi buydu. Tam bu talebe uygun maddeyi koymuşlardı. İl belediyelere pay artırılacaktı, petrol gelirlerinden. Öcalan’ın söylediği iddia edilen şeyi iki sene önce vaat ettiler keşke o zaman karşı çıksalardı. Bu meselede doğruluk payı var mı yok mu bilmiyorum. Bunları da aşacağız. Ben Türkiye’nin terörsüz günlere uyanacağına inanıyorum