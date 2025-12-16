‘Avrupa’daki liderler tımarhaneden toplanmış gibi’

“Avrupa hezeyan geçiriyor. Herkes şu anda ‘Kral çıplak’ diye bağırıyor. Avrupa’daki politikacı tipi ülke yönetmeye yetkin ve erişkin değil. Yeni insanların, yeni yüzlerin daha teknik bakıp bu toplumlara çekidüzen vermesi gerekiyor. Rusya ile savaşırlar mı bilmiyorum ama Avrupa’da bir sürü ülke birbirine girebilir. Ben artık Avrupa emperyalizmini hastalık olarak görüyorum. Avrupa siyaseti artık siyaset biliminin konusu olmaktan çıktı. Almanya’da İç Anadolu’ya yönelik Alevilik ile ilgili program yapıyorlar. Kendi içlerinde dağılmış durumdalar. Başka ülkelerinin durumunun daha kötü olduğunu göstermeye çalıştılar ancak halk ‘Bizim de durumumuz kötü’ demeye başladı.

Çin artık 1900’lerin 1980’lerin başındaki Çin değil. Hindistan New York gibi oldu. Halk Amerika’dan da etkilendi. Trump, Avrupa’yı etkiledi. Halk, siyasetçilerin içeriye dönmesini, milliyetçi olmasını istiyor. Halk dışa dönük siyasetten, başka ülkelerin vatandaşlarına bakılmasından bıktı. Avrupa’da açlık var. Çalışanların alım gücü düştü. Barınma ve gıda krizi kapıda. Barınma krizi çoktan başladı, insanlar ev sahibi olamıyorlar. Toplumun milli değerleri kalmadı. Toplum, bayrağın ifade ettiği değerleri geri istemeye başladı. Marketlerde fakirler için ayrılmış bölümler var gelip oradan bedavaya yiyecek alıyorlar. Türkiye’de de benzer bir durum var. Sürekli dışarıya doğru bir para akışı var.

Buradaki politikacıların çok uzun zamandır kendi vatandaşlarıyla bir bağı yok. Irak’ta savaş çıkartıyorlar, vergi ödeyenlerin parası kayboluyor ve kimse hesap vermiyor. İnsan hakları vardı ve insan haklarını yine kendileri ihlal etti. Saddam Hüseyin’in kimin tarafından desteklendiğini ve kimin tarafından öldürüldüğünü biliyoruz örneğin. Suriye’de de bu iş çok açığa çıkmaya başladı. Colani’nin devletin başına gelmesiyle beraber bu iki yüzlülük halk tarafından fark edildi. Şimdi yeni bir savaş makinesinin dişlilerini parlatmak zorundalar ki halkı oyalayabilsinler. Yeni düşman Rusya. Putin ise bir savaş niyetlerinin olmadığını söylüyor. Avrupa’da gelişen milliyetçilik kendi politikacılarını öldürüp yemek üzerine. Bir sürü ülke Orban’ı överken politikacılar göçmen almadığı için onun aleyhine konuşuyor. Halka bakmıyor ve umursamıyorlar. Demokrasi geleneği söküldü.”