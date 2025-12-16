https://anlatilaninotesi.com.tr/20251216/antibiyotige-direncli-belsoguklu-hastaliginda-yeni-bir-ilac-onaylandi-1101839348.html

Antibiyotiğe dirençli belsoğuklu hastalığında yeni bir ilaç onaylandı

Antibiyotiğe dirençli belsoğuklu hastalığında yeni bir ilaç onaylandı

Sputnik Türkiye

Dünya genelinde cinsel yolla bulaşan hastalık vakalarının sayısı 82 milyona yükselirken, ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), yıllar sonra ilk kez yeni tedavi... 16.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-16T12:11+0300

2025-12-16T12:11+0300

2025-12-16T12:11+0300

sağlik

dünya sağlık örgütü (dsö)

cinsel yolla bulaşan hastalıklar

antibiyotik

antibiyotiklere dirençli bakteri

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/13/1101128198_0:203:1025:779_1920x0_80_0_0_2d324b780b7d54a194d8d4c4e68e26d9.jpg

Her yıl dünya çapında 82 milyondan fazla belsoğukluğu (gonore) enfeksiyon vakası görülüyor. Sağlık yetkilileri, bakterinin ilaç dirençli suşlarındaki artıştan endişe duyuyor ve DSÖ bunu "öncelikli patojen" olarak tanımlıyor. DSÖ'nün bir gözetim programı, gonore tedavisinde kullanılan başlıca antibiyotikler olan seftriakson ve sefiksime karşı direncin 2022 ile 2024 yılları arasında sırasıyla yüzde 0,8'den 5'e ve 1,7'den yüzde 11'e keskin bir şekilde yükseldiğini ortaya koydu.Geçen hafta ABD'de bir ilaç, ruhsat onayı alarak cinsel yolla bulaşan enfeksiyonların tedavisinde bir dönüm noktası olduğu belirtildi. İlacın özellikle antibiyotiğe dirençli süperbakterilerde sonuç verdiği belirtiliyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar bölümü direktörü Dr. Tereza Kasaeva şunları söyledi: Bilim insanları, enfeksiyona karşı hedeflenmiş bu ilacın direnç gelişimini yavaşlatacağını umuyor.Geçen hafta Lancet'te yayınlanan sonuçlara göre, ilacın genital gonore enfeksiyonlarının yüzde 90'ından fazlasını iyileştirerek, iki antibiyotiği birleştiren mevcut standart tedaviyle (seftriakson enjeksiyonu ve ardından ağızdan alınan azitromisin dozu) eşit bir konuma geldi. Spiropirimidintrion adı verilen yeni bir antibiyotik sınıfına ait olan ilacın denemesine Belçika, Hollanda, Güney Afrika, Tayland ve ABD'den 930 katılımcı dahil oldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251215/mor-hazine-ortaya-cikti-siyah-havuc-neden-bir-anda-bu-kadar-populer-oldu-faydalari-ve-zararlari-1101807605.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

dünya sağlık örgütü (dsö), cinsel yolla bulaşan hastalıklar, antibiyotik, antibiyotiklere dirençli bakteri