Antibiyotiğe dirençli belsoğuklu hastalığında yeni bir ilaç onaylandı
16.12.2025
Dünya genelinde cinsel yolla bulaşan hastalık vakalarının sayısı 82 milyona yükselirken, ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), yıllar sonra ilk kez yeni tedavi yöntemlerini onayladı. İlacın, antibiyotiğe dirençli belsoğukluğu tedavisinde 'dönüm noktası' olduğu öne sürülüyor.
Her yıl dünya çapında 82 milyondan fazla belsoğukluğu (gonore) enfeksiyon vakası görülüyor. Sağlık yetkilileri, bakterinin ilaç dirençli suşlarındaki artıştan endişe duyuyor ve DSÖ bunu "öncelikli patojen" olarak tanımlıyor.
DSÖ'nün bir gözetim programı, gonore tedavisinde kullanılan başlıca antibiyotikler olan seftriakson ve sefiksime karşı direncin 2022 ile 2024 yılları arasında sırasıyla yüzde 0,8'den 5'e ve 1,7'den yüzde 11'e keskin bir şekilde yükseldiğini ortaya koydu.
Geçen hafta ABD'de bir ilaç, ruhsat onayı alarak cinsel yolla bulaşan enfeksiyonların tedavisinde bir dönüm noktası olduğu belirtildi. İlacın özellikle antibiyotiğe dirençli süperbakterilerde sonuç verdiği belirtiliyor.
Dünya Sağlık Örgütü'nün cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar bölümü direktörü Dr. Tereza Kasaeva şunları söyledi:
"Gonore için yeni tedavilerin onaylanması, küresel vaka sayılarındaki artış, antimikrobiyal direncin yükselmesi ve mevcut tedavi seçeneklerinin çok sınırlı olması bağlamında önemli ve zamanında bir gelişmedir."
Bilim insanları, enfeksiyona karşı hedeflenmiş bu ilacın direnç gelişimini yavaşlatacağını umuyor.
Geçen hafta Lancet'te yayınlanan sonuçlara göre, ilacın genital gonore enfeksiyonlarının yüzde 90'ından fazlasını iyileştirerek, iki antibiyotiği birleştiren mevcut standart tedaviyle (seftriakson enjeksiyonu ve ardından ağızdan alınan azitromisin dozu) eşit bir konuma geldi.
Spiropirimidintrion adı verilen yeni bir antibiyotik sınıfına ait olan ilacın denemesine Belçika, Hollanda, Güney Afrika, Tayland ve ABD'den 930 katılımcı dahil oldu.