2010 yılında öldürülen Aslı Baş'ın davası sil baştan: 'Güçlünün adaletini değil, adaletin güçlü olmasını istiyoruz'

Benim bildiğim kadarıyla bu 15 yılda diğer şahitlerin ifadeleri alınmadı, zaman aşımına uğramış. Biz eski ifadeler üzerinden değerlendiriyoruz. Telefondan bazı mesajlar silinmiş. Olay yerinden mobese kameraları sökülmüş. Ölümünden 17 ay sonra olay yeri incelemesi yapılırsa nasıl bir delil elde edilebilir? Savcı olaydan sonra herkese ‘sen böyle ifade vereceksin’ diye bir tiyatro yazıyor. Karşı taraf varlıklı insanlar olduğu için adaleti etkilemeye çalıştıkları hepimizin malumu. Ben öldürüldüğünü bilmiyordum ama yapılan araştırmalarda bunun cinayet olduğunu anladıktan sonra bunun mücadelesini vermeye kendimi adadım. Savcı bana ‘Jandarmaya git davacı değilim diye ifade ver’ dedi. Bunlar kimin savcısı? Bunların adaleti yanıltması bizi çok madur etti. Bunların mücadelesini verdim. Bu mücadele benim mücadelem. Neden bu devlet bana sahip çıkmıyor? Ben güçlünün adaletini değil, adaletin güçlü olmasını istiyorum