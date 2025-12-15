Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251215/yapay-zekdan-arkadas-olur-mu--1101814719.html
Yapay zekâdan arkadaş olur mu?
Yapay zekâdan arkadaş olur mu?
Gazeteci Serhat Ayan'ın Radyo Sputnik'te hazırlayıp sunduğu Yeni Şeyler Rehberi programında bugünkü konuğu ESET Türkiye Ürün ve Pazarlama Müdürü Can...
Yapay zekâ arkadaşlık uygulamaları hızla yaygınlaşıyor. Siber güvenlik çözümleri sunan ESET, kontrolsüz yapılan paylaşımlara dikkat çekerek yapay zekâ botuyla iletişim kurmanın risklerine dikkat çekti.Yapay zekâ arkadaşlar, kullanıcılarıyla sohbet tarzında, son derece kişiselleştirilmiş bir şekilde etkileşim kuruyor. Bazı uygulamalar, kullanıcılarının psikolojik ve bazen de romantik ihtiyaçlarını karşılıyor. Büyük platformlar bile bu trendi yakalamaya başladı. OpenAI kısa süre önce "doğrulanmış yetişkinler için erotik içerik" sunacağını ve geliştiricilerin ChatGPT üzerine kurulu "yetişkinlere yönelik" uygulamalar oluşturmasına izin verebileceğini açıkladı. Elon Musk'ın xAI şirketi de Grok uygulamasında flörtöz yapay zekâ arkadaşları piyasaya sürdü.ESET Türkiye Ürün ve Pazarlama Müdürü Can Erginkurban, Yeni Şeyler Rehberi programında gazeteci Serhat Ayan’ın sorularını şöyle yanıtladı:
Gazeteci Serhat Ayan’ın Radyo Sputnik’te hazırlayıp sunduğu Yeni Şeyler Rehberi programında bugünkü konuğu ESET Türkiye Ürün ve Pazarlama Müdürü Can Erginkurban oldu. Erginkurban, yapay zekayla yapılan paylaşımlardaki riskleri değerlendirdi.
Yapay zekâ arkadaşlık uygulamaları hızla yaygınlaşıyor. Siber güvenlik çözümleri sunan ESET, kontrolsüz yapılan paylaşımlara dikkat çekerek yapay zekâ botuyla iletişim kurmanın risklerine dikkat çekti.
Yapay zekâ arkadaşlar, kullanıcılarıyla sohbet tarzında, son derece kişiselleştirilmiş bir şekilde etkileşim kuruyor. Bazı uygulamalar, kullanıcılarının psikolojik ve bazen de romantik ihtiyaçlarını karşılıyor. Büyük platformlar bile bu trendi yakalamaya başladı. OpenAI kısa süre önce "doğrulanmış yetişkinler için erotik içerik" sunacağını ve geliştiricilerin ChatGPT üzerine kurulu "yetişkinlere yönelik" uygulamalar oluşturmasına izin verebileceğini açıkladı. Elon Musk'ın xAI şirketi de Grok uygulamasında flörtöz yapay zekâ arkadaşları piyasaya sürdü.
ESET Türkiye Ürün ve Pazarlama Müdürü Can Erginkurban, Yeni Şeyler Rehberi programında gazeteci Serhat Ayan’ın sorularını şöyle yanıtladı:
“Siber güvenlik dediğimizde temel nokta kullanıcıların fazla paylaşımına gidiyor. Kullanıcıların kendi özel hayatlarını herkese açıyor olmaları asıl problem. Şu an hemen hemen herkes yapay zekaya başvuruyor. Yapay zeka sizden aldığı veriyi saklayacağı sözünü vermiyor. Teknik bir sorun çıktığında kullanıcı bilgileri açığa çıkabilir. Özel kalması gereken bilgiler kesinlikle paylaşılmamalı. Zaman ilerledikçe kullanıcıya karşısında biri varmış gibi geliyor."
