Yapay zekâdan arkadaş olur mu?

Gazeteci Serhat Ayan’ın Radyo Sputnik’te hazırlayıp sunduğu Yeni Şeyler Rehberi programında bugünkü konuğu ESET Türkiye Ürün ve Pazarlama Müdürü Can... 15.12.2025, Sputnik Türkiye

Yapay zekâ arkadaşlık uygulamaları hızla yaygınlaşıyor. Siber güvenlik çözümleri sunan ESET, kontrolsüz yapılan paylaşımlara dikkat çekerek yapay zekâ botuyla iletişim kurmanın risklerine dikkat çekti.Yapay zekâ arkadaşlar, kullanıcılarıyla sohbet tarzında, son derece kişiselleştirilmiş bir şekilde etkileşim kuruyor. Bazı uygulamalar, kullanıcılarının psikolojik ve bazen de romantik ihtiyaçlarını karşılıyor. Büyük platformlar bile bu trendi yakalamaya başladı. OpenAI kısa süre önce "doğrulanmış yetişkinler için erotik içerik" sunacağını ve geliştiricilerin ChatGPT üzerine kurulu "yetişkinlere yönelik" uygulamalar oluşturmasına izin verebileceğini açıkladı. Elon Musk'ın xAI şirketi de Grok uygulamasında flörtöz yapay zekâ arkadaşları piyasaya sürdü.ESET Türkiye Ürün ve Pazarlama Müdürü Can Erginkurban, Yeni Şeyler Rehberi programında gazeteci Serhat Ayan’ın sorularını şöyle yanıtladı:

