Suriyelilerin geri dönüşü için 3 aşamalı plan iddiası
Gazeteci Güçlü Özgan'ın, Radyo Sputnik'teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konusu Türkiye'nin Suriyelilerin geçici koruma statüsünü kaldıracağı iddiaları... 15.12.2025
Türkiye'nin, Suriyelilerin geçici koruma statüsünü kademeli olarak kaldıracağı iddia edildi. Sabah gazetesinin iddiasına göre plan kapsamında ücretsiz sağlık hizmetlerinin sona erdirilmesi ve geçici koruma statüsünün ilerleyen dönemde kaldırılması öngörülüyor.İddiaları Yeri ve Zamanı programında değerlendiren gazeteci Güçlü Özgan, hükümetin seçim öncesi yaşanacak olası tartışmaları göğüslemek için bu yönde bir adım atma amacında olabileceğini söyledi.Özgan, şöyle değerlendirdi:
Suriyelilerin geri dönüşü için 3 aşamalı plan iddiası
Türkiye'nin, Suriyelilerin geçici koruma statüsünü kademeli olarak kaldıracağı iddia edildi. Sabah gazetesinin iddiasına göre plan kapsamında ücretsiz sağlık hizmetlerinin sona erdirilmesi ve geçici koruma statüsünün ilerleyen dönemde kaldırılması öngörülüyor.
İddiaları Yeri ve Zamanı programında değerlendiren gazeteci Güçlü Özgan, hükümetin seçim öncesi yaşanacak olası tartışmaları göğüslemek için bu yönde bir adım atma amacında olabileceğini söyledi.
Özgan, şöyle değerlendirdi:
“Sabah gazetesi, ülkemizde yaşayan Suriyelilerin ülkelerine dönüşünü amaçlayan yeni bir süreç başladığını söylüyor. Uzun süredir yürürlükte olan ücretsiz sağlık hizmetleri uygulamasının sona erebileceği, geçici koruma statüsünün ilerleyen dönemde kaldırılmasının da planlandığını belirtiyor. Habere bir düzeltme veya yalanlama da gelmedi. İddiaya göre 1 Ocak’tan itibaren sağlık hizmetleri için katkı payı ödenmesi gerekecek. İkinci aşamada ise geçici koruma statüsü kaldırılacak, bu da Suriyelilerin ikamet izni almak zorunda kalacağını gösteren bir tablo. İkamet izni için geçerli bir kira sözleşmesi, konut, düzenli bir iş, sağlık sigortası, banka hesaplarında birikim gibi koşulların yer alacağı da haberde belirtiliyor. Geri dönmek isteyenlere maddi destek sağlanabileceği de haberde yer alıyor. Önümüzdeki seçimlerde de belli ki bu konu gündeme gelecek. Hükümet o tartışmaları göğüslemek için bu yönde bir adım atma amacında olabilir.”