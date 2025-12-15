Selçuk Türkoğlu: Eğitimde fırsat eşitliğini kaybetmedik, katlettik
seyir hali
Abone ol
İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, Radyo Sputnik’te yayınlanan Seyir Hali programında Ali Çağatay’ın konuğu oldu.
İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, Radyo Sputnik’te Ali Çağatay’ın sunduğu Seyir Hali programında Türkiye’deki eğitim sistemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkoğlu, mevcut eğitim politikalarının fırsat eşitliğini ortadan kaldırdığını savundu.
Türkoğlu, eğitimin Türkiye Cumhuriyeti’nin en hayati alanlarından biri olduğunu belirterek, şunları söyledi:
Milli Eğitim belki de en önemli konularımızdan biri. Ancak ne yazık ki sadece bütçe dönemlerinde ya da 24 Kasım gibi özel günlerde gündeme geliyor. Oysa eğitim, çocuklarımızın ekonomik ve sosyal statü değiştirebildiği, kamusal, parasız ve nitelikli bir sistemin adıydı.
Biz eğitimde fırsat eşitliğini kaybetmedik, katlettik. Artık çocuklarımız anaokuluna başlarken bile on adım geriden başlıyor. Türkiye’de sistemin adı şudur: Paran varsa oku, paran varsa iyi eğitim al, paran yoksa verilenle yetin.
Türkoğlu, şöyle devam etti:
23 yıllık iktidarın eğitim politikası öğrenci yetiştirmek üzerine değil, seçmen yetiştirmek üzerine kuruludur. Bunu müfredattan, sınav sistemlerinden ve zorunlu eğitim sürelerindeki değişikliklerden açıkça görebilirsiniz. 2002’de özel okul sayısı dört bin civarındaydı, bugün bu sayı yaklaşık 14 bin yedi yüze çıktı. Buna karşın yükseköğretime yerleşme kontenjanları aynı kaldı. Bu durum fırsat eşitsizliğini daha da derinleştirdi.
'Nitelikli olanı seçmiyoruz'
Eğitimde bölgesel ve sınıfsal ayrışmanın arttığını vurgulayan Türkoğlu, Bursa’dan örnek vererek, şunları söyledi:
Bursa’da şehrin bir tarafı Bangladeş standartlarında, bir tarafı Belçika standartlarında. Yüksek bağış yaparsanız çocuğunuzu daha iyi okullara kaydettirebiliyorsunuz, yoksa mahallenizdeki okula mahkûm oluyorsunuz. Biz nitelikli olanı seçmiyoruz. Rakibini geç sistemimiz var. Sınav odaklı, dirsek atmaya dayalı bir yapı kurduk. İmkânı olan çocuklar her gün deneme sınavlarıyla hazırlanıyor, olmayan çocuklar optik formu ilk kez sınav günü görüyor. ‘Dershaneleri bitirdik’ deniliyor ama bu doğru değil. Meclis’ten çıkıp Kızılay’a yürüyün, sağlı sollu onlarca dershane görürsünüz. Böyle açık bir yanıltma kabul edilemez.
Çocukların beslenme sorununa da değinen Türkoğlu, çarpıcı veriler paylaştı:
Dezavantajlı bölgelerde çocukların ‘hiç süt içmiyorum’ deme oranı yüzde 35’i geçti. Çocuklarımızı besleyemiyoruz. Bu ülkede faize trilyonlar harcanırken çocuklara bir öğün yemek verilemiyor. Yoksullaştırarak yönetme diye bir anlayış var. İnsanlar barınma ve beslenme derdiyle uğraşırken başka hiçbir şey düşünemez hale geliyor. Yüz yıl sonra hâlâ aynı sorunları konuşuyoruz. Japonya’da zorunlu eğitim dokuz yıl. Altı yılın sonunda çocuk tam bir Japon oluyor dediler. Bizde ise çocuklarımızı bu kadar temel bir eğitimden bile mahrum bırakıyoruz.
Son olarak öğretmen atamaları ve mülakat sistemine değinen Türkoğlu, şunları söyledi:
Bir yıldır hakları gasp edilen bin 611 öğretmen var. Puanları çalındı. Bunu ispat etsinler, siyaseti bırakırım dedim ama cevap bile vermediler. Türk Milli Eğitimi tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşıyor.