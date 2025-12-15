Selçuk Türkoğlu: Eğitimde fırsat eşitliğini kaybetmedik, katlettik

Milli Eğitim belki de en önemli konularımızdan biri. Ancak ne yazık ki sadece bütçe dönemlerinde ya da 24 Kasım gibi özel günlerde gündeme geliyor. Oysa eğitim, çocuklarımızın ekonomik ve sosyal statü değiştirebildiği, kamusal, parasız ve nitelikli bir sistemin adıydı.

Biz eğitimde fırsat eşitliğini kaybetmedik, katlettik. Artık çocuklarımız anaokuluna başlarken bile on adım geriden başlıyor. Türkiye’de sistemin adı şudur: Paran varsa oku, paran varsa iyi eğitim al, paran yoksa verilenle yetin.