Rus süpersonik avcı-bombardıman uçağı Su-34
Rus süpersonik avcı-bombardıman uçağı Su-34
Su-34 uçağı, kara, deniz ve hava hedeflerini, korumalı altyapı tesislerini vurmak ve keşif yapmak üzere tasarlanmıştır. 15.12.2025, Sputnik Türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/0f/1101823577_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9e05920a87b4c95872f6035c8268ddc7.png
Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec’ten yapılan açıklamaya göre, Su-34 uçakları çok işlevliliği ve önemli silah-mühimmat donanımı sayesinde çok çeşitli görevleri yerine getirebiliyor, bu sayede Rus Hava-Uzay Kuvvetleri tarafından en çok rağbet gören uçaklardan biridir. Su-34 uçağının teknik özellikleri, Sputnik'in infografiğinde.
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/0f/1101823577_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_4025465be17d2c8a379899063a62b4ee.png
