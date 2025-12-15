https://anlatilaninotesi.com.tr/20251215/rus-supersonik-avci-bombardiman-ucagi-su-34-1101824078.html

Rus süpersonik avcı-bombardıman uçağı Su-34

Su-34 uçağı, kara, deniz ve hava hedeflerini, korumalı altyapı tesislerini vurmak ve keşif yapmak üzere tasarlanmıştır. 15.12.2025, Sputnik Türkiye

Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec’ten yapılan açıklamaya göre, Su-34 uçakları çok işlevliliği ve önemli silah-mühimmat donanımı sayesinde çok çeşitli görevleri yerine getirebiliyor, bu sayede Rus Hava-Uzay Kuvvetleri tarafından en çok rağbet gören uçaklardan biridir. Su-34 uçağının teknik özellikleri, Sputnik'in infografiğinde.

