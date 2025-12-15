https://anlatilaninotesi.com.tr/20251215/nizamettin-kabais-rektor-ogrencileri-tehdit-ediyor-rojinin-telefonu-cozum-icin-hala-gonderilmemis-1101823376.html
Nizamettin Kabaiş: Rektör öğrencileri tehdit ediyor; Rojin'in telefonu çözüm için hala gönderilmemiş
Nizamettin Kabaiş: Rektör öğrencileri tehdit ediyor; Rojin'in telefonu çözüm için hala gönderilmemiş
Sputnik Türkiye
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları Tosun ailesinin avukatı Cemal Yüce ve Rojin Kabaiş’in babası Nizamettin Kabaiş oldu. 15.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-15T19:19+0300
2025-12-15T19:19+0300
2025-12-15T19:19+0300
mustafa hoş i̇le yol arkadaşi
haberler
türkiye
nizamettin kabaiş
rojin kabaiş
radyo sputnik
radyo
radyo
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/11/1097967008_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d2f009ae00afadc581d9b944a9ca0c00.png
İstanbul’da bir sokak arasında darp edilerek öldürülen Gazeteci ve İklim Aktivisti Hakan Tosun’un avukatı Cemal Yüce, devam eden soruşturmanın detaylarını anlattı. Van Gölü’nde cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’in babası Nizamettin Kabaiş ise soruşturmanın geldiği noktayı aktardı.Rojin Kabaiş’in babası Nizamettin Kabaiş, şöyle konuştu:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Mustafa Hoş
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0c/1087944891_0:0:1066:1066_100x100_80_0_0_d8776e702f597f7516859ec50f08f8c0.jpg
Mustafa Hoş
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0c/1087944891_0:0:1066:1066_100x100_80_0_0_d8776e702f597f7516859ec50f08f8c0.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/11/1097967008_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_dffd04abac9bf97e018b0f3ce741f178.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Mustafa Hoş
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0c/1087944891_0:0:1066:1066_100x100_80_0_0_d8776e702f597f7516859ec50f08f8c0.jpg
haberler, türkiye, nizamettin kabaiş, rojin kabaiş, radyo sputnik, radyo, radyo
haberler, türkiye, nizamettin kabaiş, rojin kabaiş, radyo sputnik, radyo, radyo
Nizamettin Kabaiş: Rektör öğrencileri tehdit ediyor; Rojin'in telefonu çözüm için hala gönderilmemiş
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları Tosun ailesinin avukatı Cemal Yüce ve Rojin Kabaiş’in babası Nizamettin Kabaiş oldu.
İstanbul’da bir sokak arasında darp edilerek öldürülen Gazeteci ve İklim Aktivisti Hakan Tosun’un avukatı Cemal Yüce, devam eden soruşturmanın detaylarını anlattı. Van Gölü’nde cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’in babası Nizamettin Kabaiş ise soruşturmanın geldiği noktayı aktardı.
Rojin Kabaiş’in babası Nizamettin Kabaiş, şöyle konuştu:
Sürekli avukatlarımızla birlikte Van’a savcılığa gidiyoruz. Soru sorarken kulak arkası yapıyorlar ya da gereksiz konuları öne sürüyorlar. İki kişi kimse onların ifadesi bana neden gösterilmiyor? Net olarak bir cevap vermiyorlar bana. 32 bin öğrenci var rektör oranın mülki amiridir. Rektör bize yardımcı olsa her şey çözülebilirdi. Güzel bir sorgulama olsa her şey net olacaktır. Rektör yardımcı olmadı aksine delil kararttı saatlerce otopsi yapılan bölgede bekledi. Öğrencileri tehdit ediyor ‘kimse paylaşım yapmasın’ diye. Bana bunları öğrenciler anlattı. Rektör bizi görmedi. Ben rektörle düşman değilim ama bana düşmanca hareket ediyor. Rojin’in telefonu hala gönderilmedi. Anne-babadan imza istemiş İspanya, biz izin için imza gönderdik. 6 gün önce gönderilmedi demişlerdi ama biz imzamızı çoktan gönderdik.