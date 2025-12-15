Nizamettin Kabaiş: Rektör öğrencileri tehdit ediyor; Rojin'in telefonu çözüm için hala gönderilmemiş

Sürekli avukatlarımızla birlikte Van’a savcılığa gidiyoruz. Soru sorarken kulak arkası yapıyorlar ya da gereksiz konuları öne sürüyorlar. İki kişi kimse onların ifadesi bana neden gösterilmiyor? Net olarak bir cevap vermiyorlar bana. 32 bin öğrenci var rektör oranın mülki amiridir. Rektör bize yardımcı olsa her şey çözülebilirdi. Güzel bir sorgulama olsa her şey net olacaktır. Rektör yardımcı olmadı aksine delil kararttı saatlerce otopsi yapılan bölgede bekledi. Öğrencileri tehdit ediyor ‘kimse paylaşım yapmasın’ diye. Bana bunları öğrenciler anlattı. Rektör bizi görmedi. Ben rektörle düşman değilim ama bana düşmanca hareket ediyor. Rojin’in telefonu hala gönderilmedi. Anne-babadan imza istemiş İspanya, biz izin için imza gönderdik. 6 gün önce gönderilmedi demişlerdi ama biz imzamızı çoktan gönderdik.