Çatışmalar,Sıcak gelişmeler, Türkiye ve dünyanın kalbinde yaşananlar. Doğru, tarafsız analizler,gözden kaçan ayrıntılar ve konuşulmayanlar.Hepsi Ceyhun Bozkurt’la Bölgenin Kalbi programında.Ceyhun Bozkurt’la Bölgenin Kalbi, her Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günü saat 19.00’da Radyo Sputnik’te.
DİPAM Başkanı Sakman: Trump, tek Avrupa fikrinin olmadığını gösteriyor
DİPAM Başkanı Sakman: Trump, tek Avrupa fikrinin olmadığını gösteriyor
Diplomatik İlişkiler ve Politik Araştırmalar Merkezi (DİPAM) Başkanı Doktor Tolga Sakman gazeteci Ceyhun Bozkurt'un hazırlayıp sunduğu Bölgenin Kalbi programının konuğu oldu.
DİPAM Başkanı Doktor Tolga Sakman Erdoğan-Putin görüşmesini ve ABD-Avrupa ilişkilerini anlattı.Sakman, şu ifadeleri kullandı:
11:20 15.12.2025
Diplomatik İlişkiler ve Politik Araştırmalar Merkezi (DİPAM) Başkanı Doktor Tolga Sakman gazeteci Ceyhun Bozkurt'un hazırlayıp sunduğu Bölgenin Kalbi programının konuğu oldu.
DİPAM Başkanı Doktor Tolga Sakman Erdoğan-Putin görüşmesini ve ABD-Avrupa ilişkilerini anlattı.
Sakman, şu ifadeleri kullandı:
Avrupa’nın doğusuna özellikle Trump’ın bir yatırım yaptığını biz bir süredir biliyoruz. NATO içinde Doğu Avrupa ülkeleri bu tehdit algısı daha farklı olduğu için Amerika da Avrupa’yı hep bu tehdit algısı üzerinden terbiye etmeye çalıştığı için Doğu Avrupa ülkelerine hep bir alttan mesaj veriliyor. ‘Batı Avrupa sizi korumaz, onlar kendilerine bakar, birliktelik yok, sizin saha çok güvenlik şemsiyesine ihtiyacınız var’ gibi alttan bir politika izleniyor bir süredir. Polonya Avrupa’yı birkaç kere denedi. ‘Bir tehdit olursa beni ne kadar koruyacaklar’ diye. Avrupa da açıkçası tam da Trump’ın dediği gibi davrandı ve Polonya’yı koruyacağıını göstermedi şeklen dahi olsa. Yavaş yavaş Doğu Avrupa ülkelerini Avrupa’ya doğru itiyor. Bu devletlerin de yavaş yavaş Avrupa’dan mantıken de politike olarak da uzaklaştığını görüyoruz. Macaristan’da siyaseten Avrupa’nın ‘ötekisi’ haline gelmiş birt yönetim var. Trump’la arasının ne kadar iyi olduğunu biliyoruz. Keza İtalya’da da aynı şeyi gördük. Tüm bunlar birleşince ‘Avrupa’nın ötekisi’ haline gelen bir topluluk oluştmaya başladı. Aslında bu Avrupa’nın gördüğü halde önlem alamadığı bir şey. Çünkü Avrupa’da kendilerine göre belli standartları var. Bu süreci yavaş yavaş da Amerika’nın lehine çeviriyor. Trump’ın da tam istediği şey bu. Avrupa’nın kendine yetemeyecek olduğunu göstermek ve tek bir Avrupa fikri olmadığını göstermek. Bu ikisi için de iyi bir alan açtı bunu politik olarak kullanmaya başladı.
